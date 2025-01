Incêndios em Los Angeles chegam ao terceiro dia; número de mortes sobe para 10

Os incêndios que devastaram Los Angeles, na Califórnia, chegam ao terceiro dia nesta sexta-feira (10), com focos persistentes e condições climáticas favoráveis à continuidade.

Conforme a última atualização das autoridades locais, nesta madrugada, o número de residentes que evacuaram suas casas chegou a 180 mil, segundo a agência de notícias Reuters. Outros 200 mil moradores estão sob alerta de evacuação.

O número de mortos subiu para 10, segundo atualização desta sexta.

O conjunto de incêndios, registrados desde a última terça-feira (7), já é considerado o maior da história de Los Angeles, onde os focos são comuns nesta época do ano. A área devastada corresponde a 13,7 mil hectares, mais que 9 mil campos de futebol.

Registros feitos na cidade desde terça revelam um cenário apocalíptico, composto por uma manta de fumaça, o céu tingido pelas labaredas e centenas de imóveis destruídos –além de feridos e desabrigados.

Nesta quinta (9), dois grandes incêndios florestais devoraram quase 10 mil casas e outras estruturas. Bairros inteiros se transformaram em cinzas.

Somente o Eaton foi responsável por algo entre 4.000 a 5.000 estruturas, enquanto o Palisades destruiu ou danificou outras 5.300 estruturas.

Os danos econômicos superam US$ 135 bilhões, segundo projeção da AccuWeather, que atua no ramo de prevenção a desastres. Estima-se que a tragédia incorrerá em um custos crescentes com seguros residenciais nos próximos meses.

RECONSTRUÇÃO

Já na noite de quinta, a prefeita de Los Angeles, a democrata Karen Bass, declarou que “Já estamos planejando reconstruir agressivamente a cidade de Los Angeles”.

Bass é alvo de críticas do presidente eleito Donald Trump e de outros republicanos, por, segundo dizem, sua forma de lidar com o desastre -sem pontuar quais seriam os infortúnios na condução da crise.

Nos últimos dias de mandato, Joe Biden -que passará o bastão para Trump no próximo dia 20- prometeu que seu governo reembolsará 100% da recuperação pelos próximos 180 dias, contemplando custos para remoção de entulhos e materiais perigosos, construção de abrigos temporários e salários dos socorristas.

“Eu disse ao governador e às autoridades locais para não pouparem despesas, para fazer o que for preciso e conter esses incêndios”, disse Biden após se reunir com conselheiros na Casa Branca.

No total, cinco incêndios florestais ocorreram em Los Angeles. Há uma tendência à diminuição, uma vez que os ventos, agora, sopram menos intensos que nos dois primeiros dias.

‘ESTAMOS VIVOS’

Alguns moradores de Pacific Palisades se aventuraram e retornaram para áreas já devastadas pelo fogo, onde restam apenas tijolos carbonizados e veículos queimados.

“Estamos vivos. É isso que importa“, disse o segurança Bilal Tukhi, destacando que a cena o lembrava de seu país natal, o Afeganistão, devastado pela guerra.

Aulas em escolas da cidade estão suspensas pelo segundo dia nesta sexta devido à fumaça, cinzas e partículas que contaminam o ar.

INCÊNDIO EM HOLLYWOOD CONTIDO

Equipes de combate a incêndio conseguiram controlar completamente o incêndio Sunset, em Hollywood Hills, depois que as chamas atingiram o topo do morro com vista para a Calçada da Fama da popular Hollywood Boulevard, na noite de quarta-feira.

Os dois maiores incêndios -Palisades e Eaton – formaram uma pinça ao redor da cidade tão enorme que era visível do espaço.

Um morador de Palisades, John Carr, 65, disse que desafiou as ordens de evacuação e ficou para proteger sua casa. A empreitada de risco foi de sucesso,

“A casa foi construída por minha mãe e meu pai em 1960 e eu vivi aqui minha vida inteira, então há muitas memórias dela. E acho que eu devia isso a eles também, tentar o meu melhor para salvá-la.”

Carr disse que não havia equipes de bombeiros para ajudá-lo a tentar salvar as casas de seus vizinhos.