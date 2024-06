Maneva se apresenta em São Paulo neste final de semana

Os fãs paulistanos de reggae podem comemorar! A banda Maneva se apresenta em São Paulo no dia 21 de junho de 2024, no Audio Eventos, na Barra Funda. Com abertura às 22h, este show promete ser uma noite inesquecível para os amantes do reggae.

Com uma carreira de 19 anos, Maneva é um dos grandes nomes do reggae nacional. A banda, composta por Tales de Polli (voz e violão), Felipe Sousa (guitarra), Fernando Gato (baixo), Diego Andrade (percussão) e Fabinho Araújo (bateria), acumula mais de 2 bilhões de plays e quinze álbuns lançados. Sucessos como “A Solidão”, lançada recentemente, farão parte do repertório, que levará o público a uma jornada musical única.

A trajetória de Maneva é marcada por inúmeras conquistas, incluindo mais de 10 prêmios como 1 single diamante, 1 single platina duplo, 1 disco de platina, 4 singles de platina, 3 singles de ouro e 1 disco de ouro. Seus álbuns, como “Tempo de Paz” (2014) e “Caleidoscópio” (2017), são aclamados pela crítica e fazem parte da trilha sonora de muitas gerações.

Serviço:

Maneva na Audio Club

Data: 21/6

Local: Audio Eventos

Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 694 – Barra Funda – São Paulo – SP

Ingressos: A partir de R$ 90,00 disponíveis em https://villa8.com.br/?evento&id=93