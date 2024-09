Mais Shopping terá Encontro de Carros com área dedicada à cultura pop

No mês de agosto o Mais Shopping, próximo à estação Largo Treze do metrô, traz mais uma edição do Encontro de carros, um evento imperdível para quem é apaixonado por automóveis, nos dias 15 e 22, em parceria com a Forza Meeting, no Piso G1, das 09h às 14h00. Os ingressos podem ser comprados no site ShotGun, até a data do evento.

O Encontro de Carros é uma celebração da cultura automobilística, projetado para atrair entusiastas de carros de todas as idades. Os visitantes terão a oportunidade de apreciar uma variedade de carros: modificados, preparados, rebaixados e antigos. Além disso, haverá um espaço dedicado à cultura pop, com áreas temáticas de games e anime, e a presença de cosplayers de personagens famosos.

“Nossa meta é atrair um público diversificado. Reconhecemos que o interesse por automóveis transcende faixas etárias e estamos entusiasmados em proporcionar essa experiência que fica mais completa com a adição do espaço próprio para games e anime”, afirma Arnaldo Oliveira, gerente de marketing do Mais Shopping.

Serviço:

Encontro de Carros

Local: Mais Shopping, Piso G1

Data: 15 e 22/09

Horário: Das 09h às 14h00