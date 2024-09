Mais de 450 atletas disputam segunda etapa do Jogos Paralímpicos do Estado

Os Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo, o Paresp, voltam à ativa esta semana. A segunda etapa da competição, que é organizada em parceria pelas secretarias estaduais de Esportes e dos Direitos da Pessoa com Deficiência, acontece entre os dias 19 e 22, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro.

Essa etapa terá novamente disputas na natação e no atletismo e reunirá 476 atletas com idade a partir dos 15 anos de 24 municípios paulistas.

O Paresp ainda se desdobrará em outras duas etapas, ambas em outubro. A terceira será com paratletas de natação e atletismo e a quarta, com competidores de halterofilismo e vôlei sentado. Os vencedores de natação e atletismo se encontram na Finalíssima, que define os campeões estaduais dessas modalidades.

As provas começam a partir das 9 horas e a entrada ao público é gratuita. O CTPB fica na Rodovia dos Imigrantes, km 11,5 – Vila Guarani.

Veja o calendário do PARESP 2024:

3ª Etapa (atletismo e natação) – 10 a 13 de outubro

4ª Etapa (halterofilismo e vôlei sentado) – 18 a 20 de outubro

Finalíssima (atletismo e natação) – 31/10 a 3/11