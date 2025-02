Polícia Civil apreende veículos de luxo e prende suspeitos de estelionato

A Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) apreendeu mais de 30 carros de luxos durante a Operação Riqueza Ilusória, contra uma quadrilha especializada em estelionato e lavagem de dinheiro. Na quinta-feira (13), as equipes foram às ruas cumprir 12 mandados de prisão e 39 de busca e apreensão em endereços ligados aos envolvidos em oito cidades do estado, sendo a maioria na Grande São Paulo.

Até o momento, cinco suspeitos foram presos, mas as buscas prosseguem. Além dos veículos, foram apreendidos computadores e documentos. O bando também é investigado por falsidade documental, tráfico de drogas, porte ilegal de armas e organização criminosa.

Conforme o delegado Estevão Castro, responsável pela operação, as investigações contra os envolvidos se iniciaram em maio do ano passado após uma denúncia de adulteração de documento de transferência de veículo.

Os investigadores conseguiram identificar o líder do esquema criminoso e, em setembro, durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, ele foi detido em flagrante por porte de arma de fogo.

Os celulares, computadores e anotações apreendidos na ocasião levaram os policiais aos demais envolvidos. Foi descoberto ainda que a organização tinha ligação com tráfico de drogas e outros delitos.

“No começo deste ano instauramos um novo inquérito policial para apurar esses crimes, não só envolvendo o líder, mas as demais pessoas ligadas a ele, então conseguimos, junto à Justiça, a expedição dos mandados”, revelou Estevão.

Entre os presos na ação de ontem, está o dono de uma loja de carros de luxo em Alphaville. Ele é suspeito de lavar o dinheiro obtido com as ações ilegais da quadrilha.

Os suspeitos foram encaminhados à Dise de Carapicuíba, onde permaneceram presos e à disposição da Justiça. A Polícia Civil segue com as buscas aos demais envolvidos, bem como com as investigações para elucidar a dinâmica dos fatos.