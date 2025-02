PF faz operação sobre desvio de emendas em hospital e mira secretário de deputado

A Polícia Federal (PF) realizou uma operação significativa que incluiu mandados de busca e apreensão relacionados ao secretário do deputado Afonso Motta, do Partido Democrático Trabalhista (PDT) do Rio Grande do Sul. A investigação apura possíveis irregularidades envolvendo desvios de emendas parlamentares destinadas ao Hospital Ana Nery, localizado em Santa Cruz do Sul, a aproximadamente 152 km da capital gaúcha, Porto Alegre.

Conforme apurações iniciais, o gabinete do deputado Motta alocou mais de R$ 1,07 milhão em emendas para o hospital mencionado. De acordo com informações coletadas pela PF, uma suposta organização criminosa estaria operando no esquema, onde o secretário parlamentar Lino Rogério da Silva Furtado teria como prática embolsar cerca de 6% dos valores captados.

A operação, que recebeu o nome de EmendaFest, resultou no cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão e dois mandados de busca pessoal em Brasília e nas cidades gaúchas de Estrela, Rosário do Sul, Santa Cruz do Sul, Venâncio Aires e Lajeado.

Durante as ações policiais realizadas nesta manhã, a PF apreendeu R$ 250 mil em dinheiro vivo e dois celulares que estavam ocultos no forro do teto de um escritório. Inicialmente, a corporação havia informado um valor total apreendido de R$ 350 mil, porém essa informação foi posteriormente corrigida.

É importante ressaltar que o deputado Afonso Motta não foi diretamente alvo da operação. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, assinou a ordem judicial que também determina o afastamento das funções públicas de Lino Rogério e Cliver Fiegenbaum, este último atuando como diretor da Metroplan, órgão vinculado à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano.

Os envolvidos na investigação poderão ser responsabilizados por crimes relacionados ao desvio de recursos públicos, além das acusações de corrupção ativa e passiva. O portal UOL está buscando contato com o deputado Afonso Motta para uma possível manifestação sobre o caso. Até o fechamento desta matéria, não houve resposta tanto do parlamentar quanto de seu gabinete.