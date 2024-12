Mais de 120 adolescentes da Fundação CASA participam do Vestibulinho das Etecs

No último domingo (15), 124 adolescentes que cumprem medidas socioeducativas nos centros da Fundação CASA em todo o Estado de São Paulo participaram do Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs). O processo seletivo, que é uma porta de entrada para o ensino técnico, ofereceu modalidades de cursos presenciais, semipresenciais e à distância (EAD), possibilitando aos jovens escolherem formações compatíveis com seus interesses e vocações.

Os jovens escolheram entre 27 cursos de áreas diversas: secretariado, administração, auxiliar técnico judiciário, design gráfico, desenvolvimento de sistemas, edificação, logística, guia de turismo, desenho de construção civil, eletrônica, mecatrônica, gastronomia, automação industrial, mecânica, recursos humanos, contabilidade, enfermagem, transações imobiliárias, segurança do trabalho, informática, comércio, meio ambiente, farmácia, eletrotécnica, agronegócio, soldagem e eletroeletrônica.

A gerente de Educação Profissional da Fundação CASA, Cristina Lumiko Nakasone Watanabe, destacou a importância da iniciativa: “Os cursos das Etecs são uma oportunidade para os jovens desenvolverem habilidades profissionais e se prepararem para o mercado de trabalho. Essa capacitação pode ser um diferencial na busca por novas oportunidades.”

O gabarito oficial do Vestibulinho será divulgado na próxima quarta-feira (18/12), e o resultado final sairá em 13 de janeiro de 2025. As matrículas estão previstas para o dia 15 de janeiro.

“A participação dos adolescentes no Vestibulinho das Etecs reforça o compromisso da Fundação CASA em ampliar horizontes e criar pontes para o futuro. Estamos oferecendo não apenas educação, mas também a possibilidade de um novo começo, onde eles podem explorar suas vocações e construir trajetórias profissionais sólidas. É gratificante ver que esses jovens estão aproveitando as oportunidades e investindo em um futuro diferente e mais promissor”, afirma Claudia Carletto, presidente da Fundação CASA.