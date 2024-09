Mais de 100 infratores são flagrados violando medidas judiciais na região do fluxo, no centro de SP

As Polícias Militar e Civil realizaram a Operação Resgate Requalificação na região do fluxo, no centro de São Paulo, na quinta-feira (25), com o objetivo de combater o tráfico de drogas e colaborar para a reabilitação de usuários que frequentam o local. Na ação, 115 infratores com alguma restrição judicial foram identificadas violando as regras impostas pela Justiça. Além disso, um homem procurado pela Justiça foi preso em flagrante.

As equipes contabilizaram 874 pessoas no local, sendo 737 homens e 137 mulheres. Dos envolvidos, 53 não foram identificados nos sistemas da polícia, sendo necessário coletar as impressões dactiloscópicas feitas por meio do Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IRRGD), que apoiou a ação.

Foram empenhados 116 policiais militares e 51 policiais civis para a operação. A Guarda Civil Metropolitana (GCM) também apoiou os trabalhos com 53 agentes.

Durante as buscas no local, as equipes apreenderam R$ 475 e duas balanças usadas para pesar drogas.

Os infratores flagrados descumprindo as regras judiciais foram encaminhados à delegacia para registro e formalização das medidas administrativas e liberados. O procurado capturado permaneceu preso.

Policiais capacitados para oferecer ajuda

As equipes de segurança que atuam no centro receberam um treinamento aprimorar a abordagem de pessoas em situação de vulnerabilidade social que frequentam o fluxo.

O curso trouxe uma série de orientações sobre direitos humanos, política estadual sobre drogas, ações de saúde e assistência social, tráfico ilegal e policiamento orientado por resultados.

Inclusive, os agentes entenderam mais a fundo sobre a estrutura do HUB de Cuidados em Crack e outras drogas, serviço do governo do estado que oferece desde o acolhimento do dependente químico em grupo de autoajuda. Dessa forma, os policiais agora estão capacitados para oferecer ajuda devida aos usuários e encaminhá-los para um tratamento, caso seja solicitado.