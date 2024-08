Mais de 1 milhão de cigarros contrabandeados são apreendidos no interior de SP

As polícias Civil e Militar realizaram na quarta-feira (14) a apreensão de mais de 1 milhão de maços de cigarros contrabandeados do Paraguai no interior do estado. As cargas foram apreendidas nas cidades de Campinas e Cândido Mota.

Os policiais da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Americana receberam uma denúncia anônima de que havia um depósito que armazena drogas no bairro Vila Costa e Silva, em Campinas. No local atuava uma empresa de locação de contêineres.

Os agentes foram até o endereço e tiveram permissão do responsável pelo imóvel para fazer a averiguação. Em um dos boxes, observaram um pedaço de caixa de papelão saindo de dentro do contêiner que estava preso com cadeados.

Diante das suspeitas, os trincos foram destravados, sendo encontradas 80 caixas de cigarros contrabandeados. No total, cerca de 800 mil cigarros foram apreendidos. O homem que se identificou como o responsável pelos contêineres, de 34 anos, é investigado.

O caso foi registrado como descaminho na Dise de Americana.

Já em Cândido Mota, mais 375 mil cigarros de contrabando foram apreendidos por policiais militares durante a Operação Impacto. Os agentes abordaram um motorista, de 57 anos, que estava em um caminhão na altura do quilômetro 430 da rodovia Raposo Tavares.

Durante a vistoria no veículo foram localizadas 750 caixas com cigarros. A carga saiu de Salto Del Guaíra, no Paraguai, e teria como destino a cidade de São Paulo.

A ocorrência foi apresentada na Polícia Federal de Marília, onde o homem permaneceu à disposição da Justiça.