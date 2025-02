Mais da metade dos trabalhadores formais em São Paulo têm entre 30 e 49 anos

A Fundação Seade divulgou dados sobre trabalhadores formais no Estado de São Paulo em dezembro de 2023, quando foram registrados 15,3 milhões de empregos formais, ou 28% do total nacional. Em comparação a dezembro de 2022, houve aumento de 2,9%. Os adultos de 30 a 49 anos representavam o maior contingente de trabalhadores formais (52,0%), enquanto 2,0% eram idosos com 65 anos ou mais.

Mais da metade dos empregos formais em 2023 (54,9%) eram ocupados por homens. Entre 2022 e 2023, as mulheres registraram crescimento maior (3,4%) do que os homens (2,4%), ampliando ligeiramente sua participação no total desses empregos (de 44,9% para 45,1%). Os salários médios de homens e mulheres correspondiam a R$ 4.885 e R$ 4.056, aumento de 2,3% e 1,7%, respectivamente. Com esses movimentos, a razão entre os salários das mulheres e dos homens diminuiu de 83,5%, em 2022, para 83,0%, em 2023.

Em 2023, 54,8% dos empregos formais no Estado de São Paulo eram ocupados por pessoas com ensino médio completo, redução de 3,9 p.p., em comparação ao ano anterior. Já os trabalhadores com ensino superior correspondiam a 23,8% do total, registrando decréscimo de 0,3 p.p. no mesmo período. Os salários aumentam com o avanço da escolaridade, com uma diferença de aproximadamente três vezes entre os extremos dos níveis de escolaridade.

Do ponto de vista da atividade econômica, os grupamentos de informação, comunicação, atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas, bem como o setor de administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais, possuíam os maiores contingentes de empregos formais e os salários médios mais altos, com acréscimos de 1,6% e 2,5%, respectivamente, em relação ao período anterior.