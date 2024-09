Maior passeio ciclístico de SP reuniu atletas de 186 cidades e 19 estados

A quinta edição do Passeio Ciclístico Shimano Fest & Santuu foi um sucesso. O evento reuniu quase seis mil pessoas em um trajeto de dez quilômetros pelas principais avenidas de São Paulo em um sábado de manhã (17/08). Nesta semana, os organizadores divulgaram novos dados e imagens inéditas da pedalada, que ocorreu em meio à maior feira do setor da bicicleta na América Latina, a Shimano Fest.

CEO do Clube Santuu e principal organizador do pedal, Rodrigo Del Claro conta que a edição deste ano teve ciclistas de 186 cidades brasileiras, de 19 estados. Ele celebra a presença de um público bastante diversificado, com pessoas de todas as idades, desde crianças até idosos. Todos com uma paixão em comum: a bicicleta.

“O passeio foi um dos mais diversos que tivemos até hoje. As ruas e avenidas por onde passamos ficaram tomadas por ciclistas das mais diferentes origens, classes sociais, atletas e iniciantes, grupos de pedal e famílias inteiras. Tenho muito orgulho de fazer mais uma edição deste evento que celebra a vida saudável, a mobilidade sustentável e a boa ocupação dos espaços públicos”, relata Del Claro.

Perfil dos ciclistas

O público da pedalada ainda foi majoritariamente masculino: 71,6% de homens e 27,98% de mulheres. Pouco menos de 1% não declararam sexo ou se classificaram como “outro”. Em relação às bicicletas, mais de 91% dos participantes utilizaram bikes próprias. Dos restantes, 4% foram com bikes emprestadas; 3% usaram as compartilhadas e 2%, alugadas.

Sobre o hábito de pedalar, cerca de 40% dos participantes declararam utilizar a bicicleta para lazer durante os finais de semana. Outros 20% disseram usar o equipamento para treinamentos esportivos. Para 10%, a bicicleta tem uso misto: lazer e treinamentos. E 6% fazem da bicicleta o seu meio de transporte cotidiano. Os percentuais restantes são de ciclistas que fazem usos mistos, incluindo treinamentos, lazer e transporte.

Seguro para bikes

Entre aqueles que possuem bicicletas próprias, 83,5% declararam não ter seguro contratado, enquanto 16,5% têm equipamentos protegidos. Na avaliação do CEO do Clube Santuu, esse indicador representa um grande potencial de crescimento, já que persiste o mito de que os seguros são apenas para as bicicletas mais caras.

“Hoje, já é possível segurar bicicletas que custam a partir de R$ 800. Cerca de 90% do mercado atual é de bikes que custam menos de R$ 3 mil, então há uma grande margem para crescer. Acreditamos que esse número será muito maior nos próximos anos, pela conscientização dos clientes das vantagens de se ter uma bicicleta protegida”, diz.

Importância para a cidade

Para os organizadores, o Passeio Ciclístico Shimano Fest & Santuu já se tornou parte do calendário de eventos de São Paulo. Neste ano, além do pedal, também foi possível gerar dados sobre os ciclistas da cidade, o que pode ajudar na formulação de políticas públicas, por exemplo.

“O Clube Santuu é uma plataforma que congrega diversos serviços para os ciclistas. Além disso, com o passeio, foram gerados novos dados que podem até mesmo auxiliar o poder público a incentivar o uso da bicicleta em São Paulo. Todos sabemos que ela é um meio de transporte que melhora a mobilidade e também auxilia na saúde de quem pratica”, avalia Del Claro.

Sobre o Clube Santuu

O Clube Santuu é um clube de serviços para ciclistas. Uma plataforma que oferece o que tem de melhor para bike: seguro, financiamento, bike travel, SOS Bike, pontos de apoio, eventos, concierge do pedal, rede de descontos e muito mais. Criado por ciclistas amantes do pedal, o Clube Santuu foi concebido como um ecossistema da bike, para fazer conexões, estabelecer parcerias e desenvolver serviços inovadores. De ciclista para ciclista.