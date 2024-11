Maior festival drag da América Latina será na Vibra São Paulo

A quarta edição do The Realness Festival será a maior de todas. O evento já tem data marcada para 16 de agosto de 2025, na Vibra São Paulo – uma das maiores casas de espetáculos do Brasil. Com capacidade total para até 7 mil pessoas, o novo local reafirma o crescimento deste que é conhecido como o maior festival drag da América Latina.

A expansão para um local com maior conforto para o público trará novidades: dois telões laterais para que os shows e os lipsyncs possam ser acompanhados de qualquer ponto da casa. Haverá um novo setor (plateia com lugares sentados), com vista de um andar superior, além de espaços acessíveis na pista com lugares e cadeiras para quem quiser assistir ao show na maior tranquilidade.

O evento anual é celebrado por fãs do programa ‘RuPaul’s Drag Race’, já que traz estrelas do show ao Brasil para um grande encontro com fãs, em uma noite inesquecível.

Com três edições já realizadas – e todas esgotadas -, o evento é a maior empreitada da ‘Realness’, hub de entretenimento que começou como uma simples festa em boates do Rio de Janeiro e de São Paulo. Hoje, a missão é levar a arte drag para o mainstream através da criação de eventos, selos e agenciamento de artistas.

A pré-venda de ingressos começou hoje (11/11), pelo site sympla.com.br, junto com o anúncio das duas primeiras atrações: Katya, a drag mais pedida pelo público nas redes sociais, e Grag Queen, host da versão brasileira do ‘Drag Race’.

Segundo Paulo Matos, CEO da ‘Realness’, a pré-venda é um recado do que está por vir: “Katya foi a mais pedida. Então, essa é uma forma de dizer que estamos ouvindo nossos fãs e que é daqui para cima. Este será um line-up que até agora, nem acreditamos que conseguiremos juntar. Os outros nomes serão anunciados no início de 2025, junto com a venda oficial”, avisa.

SOBRE AS QUEENS:

Katya

Nascida em Boston, nos Estados Unidos, Katya Zamolodchikova participou da 7ª temporada do programa de RuPaul e logo se tornou uma das favoritas dos fãs, retornando pouco tempo depois no ‘All Stars’. Ela foi uma das primeiras queens a vir ao Brasil, na então ‘Festa Realness’, e foi a artista mais pedida pelos fãs para esta quarta edição.

Atualmente, Katya faz sucesso nas redes com um programa ao lado de sua amiga Trixie Mattel e está há um tempinho longe dos palcos – o que torna este retorno ainda mais grandioso e empolgante.

Grag Queen

Sucesso absoluto e um orgulho nacional, Grag Queen saiu de Canela, no interior do Rio Grande do Sul, e conquistou o mundo. Ela venceu o ‘Queen of the Universe’, competição criada por RuPaul para premiar a melhor cantora drag do mundo, competindo com artistas de vários países.

Com sua voz inigualável e agenda de shows lotada, Grag ainda arrumou tempo para atender ao pedido de RuPaul e ser a host do ‘Drag Race Brasil’, nossa versão do programa que foi sucesso em sua estreia e retorna, em breve, para a segunda temporada.

SERVIÇO SÃO PAULO:

The Realness Festival 2025

Local: Vibra São Paulo

Endereço: Av. das Nações Unidas, 17955 – Vila Almeida, São Paulo – SP)

Data: 16/08/2025 (sábado)

Horário: 19h

Classificação: +18 anos desacompanhados, +16 anos acompanhados por um responsável.

Ingressos:

REALNESS PASS (PISTA) (meia-entrada) Lote 1

R$ 250,00 (+ R$ 25,00 taxa) em até 12x R$ 28,44

REALNESS PASS (PISTA) (meia-entrada) SOCIAL

R$ 250,00 (+ R$ 25,00 taxa) em até 12x R$ 28,44

CADEIRA INFERIOR (Setor sentado) MEIA-ENTRADA

R$ 300,00 (+ R$ 30,00 taxa) em até 12x R$ 34,13

CADEIRA INFERIOR (Setor sentado) MEIA SOCIAL

R$ 300,00 (+ R$ 30,00 taxa) em até 12x R$ 34,13

CAMAROTE + Brinde Exclusivo

R$ 450,00 (+ R$ 45,00 taxa) em até 12x R$ 51,19

MEET&GREET (Sem entrada)

R$ 900,00 (+ R$ 90,00 taxa) em até 12x R$ 102,39

Realness Pass (Pista) INTEIRA

R$ 500,00 (+ R$ 50,00 taxa) em até 12x R$ 56,88

Venda on-line: https://www.sympla.com.br

REGRAS DE MEIA ENTRADA:

Dessa vez a meia é liberada pra todo mundo no acesso da Pista e Cadeira Inferior do festival! Mas, para não ter dúvidas de qual você se encaixa, confira as regras abaixo:

Meia Social: ingresso destinado às pessoas que NÃO se enquadram na política de meia-entrada. O ingresso social é um ingresso com desconto válido apenas mediante a entrega dekg de alimento não perecível na entrada do evento que serão direcionados à uma instituição LGBTQIA+ divulgada posteriormente.

MEIA ENTRADA CONFORME LEI Nº 12.933 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013 E DECRETO 8.537, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2015. De acordo com a lei federal nº12.933, em vigência desde 01/12/2015, para ter acesso ao benefício da meia entrada você deve apresentar a CIE – Carteira de Identificação Estudantil

PCD – Pessoas com Deficiência (PCD) e/ou Portadores de Necessidades Especiais (PNE) (Lei Federal 12.933/2013): Possuem o benefício da meia-entrada o portador com deficiência (PCD) e/ou portadores de necessidades especiais e o seu acompanhante. Para a compra, retirada e acesso ao evento, é obrigatório apresentar o documento de PCD ou laudo médico e o Documento de Identidade original (RG) ou cópia autenticada, (o acompanhante poderá adquirir os dois ingressos, desde que o mesmo esteja com todos comprovantes em mãos).

PROFESSOR, DIRETOR, COORDENADOR PEDAGÓGICO, SUPERVISOR E TITULAR DO QUADRO DE APOIO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO (Lei Estadual 10.858/2001 – Lei Municipal 14. 729/2012 – Lei Estadual 15.298/2014): Possuem o benefício da meia-entrada. Para compra, retirada e acesso ao evento, é obrigatório apresentar o holerite referente ao mês vigente ou a Carteira Funcional emitida pela Secretaria Estadual de Educação e Documento de Identidade original (RG) ou cópia autenticada.

JOVENS DE 15 A 29 ANOS PERTENCENTES A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA (Lei Federal 12.933/2013): Possuem o benefício de meia-entrada jovem de 15 a 29 anos inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CADÚNICO), cuja renda mensal seja de até 02 (dois) salários mínimos. Para a compra, retirada e acesso ao evento, é obrigatório apresentar a Carteirinha do CADÚNICO (ID JOVEM – pois cartão bolsa família não é comprovante de meia-entrada) e o Documento de Identidade original (RG) ou cópia autenticada.

OBJETOS PROIBIDOS: cigarro eletrônico; câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais, Go-Pro (ou similares); cartazes de qualquer tipo; bandeiras e faixas com mastro; guarda-chuvas; bebidas alcoólicas; materiais ou objetos que possam causar ferimentos; armas de fogo ou branca de qualquer espécie; fogos de artifício; copos de vidro ou qualquer outro tipo de embalagem; papel em rolo, jornais e revistas; capacetes de motos ou similares; correntes, cinturões e pingentes; roupas ou acessórios com partes pontiagudas que podem machucar; drogas ilegais, substâncias tóxicas, medicamentos sem receita médica ou produtos compartilhados com outras pessoas por motivos médicos (*quem precisar levar os medicamentos, deve apresentar receita médica em seu nome); desodorante, cosmético ou perfume em recipientes com volume superior a 90 ml; materiais destinados à fabricação de bombas ou que possam causar incêndios; lasers, walkie-talkie e drones; pistolas de água, cadeiras, panfletos e adesivos; utensílios de armazenagem; cadeiras ou bancos; bastão para tirar foto; buzinas de ar; mochilas ou bolsas maiores do que 20x30cm; outros objetos que possam causar riscos, dano ou importunação, sujeitos ao critério da produção, segurança no local.