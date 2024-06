Magic Paula, Alessandra, Roseli, Helen e Simone se reencontram em Jogo Festivo dos 30 Anos de Ouro do Basquete Feminino de 1994

Em comemoração aos 30 anos da histórica conquista do Campeonato Mundial de Basquete Feminino, Magic Paula, Alessandra Oliveira, Roseli do Carmo, Helen Luz, e Simone Pontello participam de um jogo festivo no Sesc Consolação. Este evento especial, que ocorre no dia 9 de junho, domingo, às 11h, é um momento para homenagear as atletas do time de ouro do basquete e reviver momentos inesquecíveis do triunfo brasileiro em 1994.

O Brasil conquistou pela primeira vez o título mundial da modalidade de basquetebol feminino naquele ano, ao derrotar a China na final por 96 a 87, realizado em Sydney, Austrália.

Para celebrar este marco, as atletas da seleção campeã jogarão o primeiro quarto do jogo festivo contra a seleção brasileira master de basquete feminino 50 +, seguida de uma homenagem no intervalo. A partir do segundo quarto, o público presente poderá jogar, tornando a celebração ainda mais especial e interativa. A idade mínima para jogar é de 13 anos.

Os comentários do jogo ficarão a cargo de Miguel Ângelo da Luz, técnico que comandou a seleção no Mundial de 1994, e narração de Luciana Mariano, apresentadora da ESPN e a primeira narradora de futebol da televisão brasileira.

Para fazer a animação da programação, o evento conta com a participação da DJ Miria Alves, idealizadora e integrante do projeto TPM (Todas Podem Mixar) na Pista. Esta iniciativa visa incentivar o potencial feminino na mixagem e orientar as mulheres em um campo predominantemente masculino.

O Jogo Festivo faz parte do projeto Sesc Delas, voltado para mulheres, que aborda temáticas relacionadas ao empoderamento feminino na prática esportiva. O objetivo do projeto é inspirar mulheres a aderirem aos programas permanentes do Sesc SP, funcionando como uma importante ferramenta de empoderamento e promoção da saúde física e mental.

O evento é gratuito e aberto ao público.

Sobre as atletas da seleção de ouro:

Paula

Magic Paula, estrela do basquete brasileiro, foi apelidada em homenagem a Magic Johnson, astro dos Lakers nos anos 80. Recordista em mundiais e medalhista olímpica. Atualmente, Paula é integrante do Colegiado de Direção do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) e Conselheira Fiscal da Federação Paulista de Futebol (FPF). Sua jornada começou em São Paulo e inclui feitos históricos, como ouro no Pan de 1991, prata nas Olimpíadas de 1996 e o título mundial em 1994. Após se aposentar, tornou-se gestora, fundou o Instituto Passe de Mágica e foi homenageada no Hall da Fama do Basquete Feminino e da FIBA (Federação Internacional de Basquetebol).

Alessandra

Alessandra Oliveira, ex-pivô e destacada jogadora brasileira de basquete, acumula conquistas como medalhista olímpica e campeã no Mundial de 1994. Ao longo de sua longa carreira, brilhou em diversos times na Europa, Ásia e na WNBA. Apesar de interrupções na infância, o basquete sempre a atraiu. Iniciou na seleção após um teste em Piracicaba. Participou de três Olimpíadas, conquistando duas medalhas, e de cinco campeonatos mundiais. Atualmente, é técnica especializada em basquete 3×3 e personal trainer, compartilhando sua vasta experiência no esporte.

Roseli

Roseli do Carmo Gustavo, de Araraquara, São Paulo, começou no basquete ao acompanhar sua irmã nos treinos. Destacou-se no Unimed Piracicaba e na Seleção Brasileira, ganhando ouro nos Jogos Pan-Americanos de 1991 e no Mundial de 1994. Após a carreira, envolveu-se em treinamento e projetos sociais. Em Araraquara, teve papel relevante na gestão esportiva e participou das Olimpíadas de 2016. Hoje, na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, continua a contribuir para o esporte local e influenciar seus sobrinhos, também atletas.

Helen

Helen Luz, nascida em Araçatuba, teve o basquete como herança familiar, sendo incentivada por seu pai, Nélson Luz, ex-jogador. Participou de três Olimpíadas, desempenhando papel crucial na Seleção Brasileira após a saída de Paula e Hortência. Destaque no Campeonato Mundial da Austrália de 1994, contribuiu para a conquista inédita do Brasil. Sua carreira inclui passagens por clubes nacionais e internacionais, incluindo a WNBA. Após a aposentadoria, atua como comentarista e lidera o Projeto Cesta De Três, um projeto social em Louveira e Jundiaí, com suas irmãs. Seu legado inspira as novas gerações, sendo uma representante marcante do basquete brasileiro.

Simone

Conhecida como “Sí”, Simone Pontello descobriu sua paixão pelo basquete na infância. Sua jornada começou nos Joguinhos Abertos do Interior em 1984, aos 12 anos. Passou por clubes como Minercal, Sorocaba/Constecca Sedox e Sorocaba/Leite Moça, conquistando diversos títulos. Com a Seleção Brasileira, participou de Jogos Pan-Americanos e teve um papel fundamental na conquista do ouro no Mundial de 1994, na Austrália. Realizou o sonho olímpico em Barcelona em 1992. Após se aposentar, formou-se em administração e Educação Física. Hoje, é reconhecida como um dos grandes nomes do basquete nacional.

Serviço

30 Anos do Ouro – Jogo Festivo da Seleção Brasileira de Basquete Feminino 1994

Com as campeãs mundiais Paula, Alessandra, Roseli, Helen e Simone

Narração de Luciana Mariano e comentário de Miguel Ângelo da Luz

9 de junho. Domingo, às 11h.

Local: Ginásio Vermelho (2º andar) – Sesc Consolação

Rua Dr. Vila Nova, 245, São Paulo – SP. Metrô Mackenzie-Higienópolis.

Informações (11) 3234-3000

Classificação etária (jogo): 13 anos

GRÁTIS

Aberto ao público | Sem retirada de ingressos

Sesc Consolação

Rua Dr. Vila Nova, 245 – Vila Buarque, São Paulo – SP.