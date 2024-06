Maestro João Carlos Martins comemora 84 anos com concerto especial no dia 25 de junho

Em 25 de junho de 2024, o maestro João Carlos Martins completa seus 84 anos de vida e música, já que seu envolvimento começou ainda criança, influenciado por seu pai. E quem ganha o presente são seus fãs, com um concerto especial no Teatro Bradesco, no dia de seu aniversário. Para esta comemoração, Martins selecionou um variado repertório e convidou talentos que iniciaram suas carreiras sob sua orientação, junto à Bachiana Filarmônica SESI-SP.

Jesus Alegria dos Homens, de Bach, e a Sinfonia nº 3 de Brahms dividem o palco com outros clássicos, eruditos e populares, que serão executados pela Bachiana, sob a regência de seu criador, João Carlos Martins.

O tenor Jean William inicia sua participação cantando a ária do ato final da ópera Turandot de Puccini, Nessun Dorma, em um dos maiores sucessos eternizado por Frank Sinatra, My Way, de Claude François, e em Con te Partirò, de Sartori, essa ao lado da jovem cantora Maria Clara Mascellani, que também nos brinda com suas interpretações para a Melodia Sentimental, de Heitor Villa-Lobos e O mio babbino caro, de Puccini.

O terceiro movimento do Piano Concerto nº 3 de Beethoven será executado pelo aluno de João Carlos Martins, Davi Campolongo – que iniciou sua trajetória como pianista interpretando Martins na infância na cinebiografia João, o maestro (2016).

Martins, que voltou ao piano depois das luvas “biônicas”, promete ainda brindar a plateia com seu amigo, o piano, nas canções A Missão e Cine Paradiso, de Morricone, e em Ladies in Lavender, de Nigel Hess.

SERVIÇO:

Ministério da Cultura e Bradesco apresentam: TEMPORADA 2024

Orquestra Bachiana Filarmônica SESI-SP

Regência João Carlos Martins

Solistas: Maria Clara Mascellani, Davi Campolongo e Jean William

25 de junho, às 21h

Duração: 90min.

Classificação: Livre

J.S.BACH – Jesus alegria dos homens

J.BRAHMS – Sinfonia n° 3 (3mov)

G.PUCCINI – Nessun Dorma

Solista Jean William

C.FRANCOIS – My Way

Solista Jean William

H.V.LOBOS – Melodia sentimental

Solista Maria Clara Mascellani

G.PUCCINI – O mio Babbino caro

Solista Maria Clara Mascellani

F.SARTORI – Con te partiro

Solistas Jean William e Maria Clara Mascellani

L.V.BEETHOVEN – Piano concerto n° 3 (3mov)

Solista Davi Campolongo

N.HESS – Ladies in lavender

E.MORRICONE – A Missão e Cine Paradiso

Teatro Bradesco

End.: Rua Palestra Itália, nº 500 – Loja 263 – 3° Piso

Duração: aprox. 80 min.

Classificação indicativa: Livre – Menores de 14 anos, somente poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis e crianças até 24 meses de idade que ficarem no colo dos pais, não pagam.

Ingressos:

Plateia Baixa: R$ 100,00

Plateia Alta: R$ 90,00

Camarote: R$ 80,00

Frisa Mezanino: R$ 60,00

Balcão Nobre: R$ 37,50

Frisa Central: R$ 35,00

Frisa Superior (1a Fila): R$ 25,00

Bilheteria do Teatro Bradesco

Horário de funcionamento: segunda-feira a domingo das 12h às 15h e das 16h às 20h. Em dias de evento o funcionamento será a partir das 12h até o final do evento.