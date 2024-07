Maestro Giancarlo Guerrero retorna à Sala São Paulo para programa dedicado à música francesa

O ano de 2024 marca as celebrações dos 70 anos da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo – Osesp, além dos 30 anos de atividades do Coro da Osesp e dos 25 anos da Sala São Paulo – a casa da Osesp, dos Coros e de seus Programas Educacionais, inaugurada em 1999 no edifício onde antes funcionava a Estrada de Ferro Sorocabana.

Nesta semana, entre quinta-feira (25/jul) e sábado (27/jul), Orquestra e Coro recebem Giancarlo Guerrero, um dos regentes que mais colaboraram com a Osesp em anos recentes, para um programa dedicado à música francesa do início do século XX.

Em Um certo olhar: França, o público ouvirá o talento de Maurice Ravel como orquestrador, em Alborada del gracioso e Ma Mère l’Oye [Mamãe Gansa], e o Réquiem de Maurice Duruflé, obra que busca traduzir os sentimentos humanos diante do mistério da finitude. A performance de sexta (26/jul) terá transmissão ao vivo no YouTube da Osesp.

Sobre o programa

A Espanha sempre foi uma fonte de inspiração para Maurice Ravel (1875-1937). A versão orquestral de Alborada del gracioso, originalmente um dos cinco movimentos da obra para piano Miroirs [Espelhos], é de 1918, fruto de uma encomenda da companhia Ballets Russes de Diaghilev, que estava interessado em montar um balé sobre temas espanhóis. Se o virtuosismo pianístico dos Miroirs assinalou um passo adiante nas explorações harmônicas e rítmicas propostas por Ravel, a versão orquestral desse movimento em particular reitera seu talento ímpar como orquestrador.

Ravel nunca se casou, mas adorava crianças. E foi para os filhos (Mimie e Jean) de um casal de amigos – Ida e Cyprian Godebsky – que Ravel escreveu a Suíte Mamãe Gansa para piano a quatro mãos em 1908, depois de pegá-los folheando uma versão ilustrada do livro de contos de fadas de Charles Perrault. Como a obra deveria ser interpretada por crianças, Ravel resolveu “simplificar o estilo e a escrita com a intenção de despertar a poesia da infância”.

Dentro da tradição cultural ocidental, o réquiem é um gênero musical destinado a homenagear os mortos. O Réquiem de Maurice Duruflé (1902-1986) tem suas origens em uma das épocas mais difíceis para os franceses, o período da ocupação nazista. Em maio de 1941, o regime colaboracionista de Vichy instituiu um concurso de composição musical, oferecendo dinheiro para as melhores obras. Interessado na premiação, Duruflé imaginou compor um poema sinfônico, optando depois por um réquiem, no qual ainda trabalhava quando Vichy caiu, em agosto de 1944. Com o fim da guerra, seu editor lhe cobrou o término da obra, e Duruflé, que trabalhava em uma suíte para órgão baseada em temas do canto gregoriano, incorporou tais ideias ao projeto anterior, criando uma partitura peculiar ao mesclar o antigo e o novo. O Réquiem, em sua versão original para órgão, orquestra, solistas e coro, foi completado em setembro de 1947 e dedicado à memória de seu pai, apesar de seus biógrafos acreditarem que também haja uma homenagem velada aos franceses mortos na Segunda Guerra Mundial.

SERVIÇO

25 de julho, quinta-feira, 20h30

26 de julho, sexta-feira, 20h30 – Concerto Digital

27 de julho, sábado, 16h30

Endereço: Sala São Paulo | Praça Júlio Prestes, 16

Taxa de ocupação limite: 1.484 lugares

Recomendação etária: 07 anos

Ingressos: Entre R$ 39,60 e R$ 271,00 (valores inteiros)

Bilheteria (INTI): neste link

(11) 3777-9721, de segunda a sexta, das 12h às 18h.