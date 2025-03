Mãe e Filho quebram barreiras e mostram importância da prática esportiva em Ribeirão Pires

O esporte tem o poder de transformar vidas, fortalecer laços familiares e integrar a comunidade. Em Ribeirão Pires, essa realidade é vivida diariamente por Janaína Augusto, de 39 anos, e seu filho, Igor Augusto, de 11. Desde agosto de 2021, quando começaram a treinar por meio da Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer, a dupla passou a se dedicar intensamente a diversas modalidades, com destaque para o taekwondo. Mais do que conquistas individuais, a prática esportiva se tornou um elo fundamental na vida de mãe e filho, proporcionando saúde, disciplina e novas amizades.

O envolvimento da família com o esporte começou logo após a pandemia, quando Igor ingressou nas aulas de taekwondo no CTT Parque Aliança, sob a orientação do mestre Marcelo. O menino se apaixonou pela arte marcial e, com o passar do tempo, ampliou sua experiência treinando também no Centro, com o mestre Givaldo.

Desde então, Igor vem se graduando de forma constante, demonstrando dedicação e evolução dentro do esporte. Atualmente, ele ostenta a faixa vermelha, estando a apenas dois passos de alcançar o sonho da faixa preta. Para Janaína, a disciplina e os valores adquiridos nos treinos foram essenciais para o desenvolvimento do filho. “O Igor mudou muito desde quando começou a treinar. O esporte ensina disciplina, respeito e dedicação. Isso reflete não só no taekwondo, mas em todas as áreas da vida dele”, afirma.

Além do taekwondo, Igor e Janaína se tornaram presença constante em corridas de rua. Em 2023, participaram da prova Asas para Isabelas, completando juntos o percurso de 5 km. Para eles, cada medalha conquistada representa não apenas um esforço físico, mas também um momento especial compartilhado em família.

“A gente participa junto, corre junto, e isso nos fortalece muito. É uma forma de incentivo, de saúde e de estar presente na vida do meu filho de uma maneira positiva”, conta Janaína. Segundo ela, essa conexão entre esporte e família ajuda a manter Igor motivado e envolvido com atividades saudáveis.

Além das corridas, Janaína também é praticante assídua das aulas de zumba e ginástica oferecidas pela prefeitura. Para ela, o esporte não é apenas uma questão de condicionamento físico, mas também uma ferramenta poderosa para o bem-estar mental. “O físico é importante, claro, mas o mais essencial é o mental. Quando estamos dançando, nos exercitando, esquecemos os problemas. O esporte é uma terapia, salva vidas”, reforça.

Janaína também destaca a importância de proporcionar oportunidades esportivas para as crianças, reduzindo o tempo de exposição às telas e incentivando um estilo de vida mais ativo. “Hoje em dia, é muita tela, muito celular. Eu sou muito a favor de atividades ao ar livre, do convívio com a natureza, com outras pessoas. Isso faz toda a diferença para o desenvolvimento das crianças”, afirma.

Janaína acredita que, além dos benefícios físicos e mentais, o esporte promove uma grande transformação social. “Conheci pessoas incríveis através do esporte, fiz amizades que são muito importantes para mim e para o meu filho. Isso é algo que vai além de qualquer medalha ou troféu”, afirma.

Com o olhar voltado para o futuro, Janaína e Igor seguem firmes em sua jornada esportiva. Em junho deste ano, Igor participará da 9ª edição da Copa Ribeirão Pires de Taekwondo, e a expectativa é grande. “Se Deus quiser, estarei lá participando, ajudando, porque gosto muito disso. Sempre que posso, estou envolvida de alguma forma”, diz.

Para Janaína, o objetivo principal é continuar incentivando Igor a evoluir no taekwondo e a conquistar sua faixa preta. Mais do que isso, ela deseja que outras crianças e famílias também se inspirem e encontrem no esporte uma maneira de crescer e se desenvolver.

“O esporte transforma vidas. Disciplina, respeito, convivência, tudo isso vem junto. O que mais desejo é que meu filho continue evoluindo e que mais pessoas possam vivenciar essa experiência tão positiva que é estar no meio esportivo”, conclui.

A história de Janaína e Igor é um exemplo de como o esporte pode unir famílias, fortalecer a comunidade e trazer benefícios que vão muito além das competições. Em Ribeirão Pires, essa dupla segue firme na busca por novos desafios, levando consigo a certeza de que o verdadeiro troféu está na jornada, nos aprendizados e nas amizades construídas ao longo do caminho.