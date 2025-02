Dupla de Taekwondo de Ribeirão Pires brilha na 1ª Etapa do Campeonato Paulista

O último domingo (16) foi marcado por grandes conquistas para a equipe de Taekwondo da Estância Turística de Ribeirão Pires. O mestre Fernando Ripoli, faixa preta internacional (4º DAN), e a professora Sheila Alves Ripoli, faixa preta internacional (1º DAN), subiram ao pódio na 1ª Etapa do Campeonato Paulista de Taekwondo, realizada no Ginásio Poliesportivo Adib Moyses Dib, em São Bernardo do Campo (SP). Representando a cidade, a dupla garantiu uma medalha de bronze e um troféu de ouro, enaltecendo a força do município na modalidade.

A competição reuniu centenas de atletas de alto rendimento, não apenas do Brasil, mas também de outros países da América Latina. Disputas acirradas aconteceram em diferentes categorias e modalidades do Taekwondo Olímpico, como Luta (Kyorugui), Defesa Pessoal (Poomsae), Lutas em Dupla e o Festival Sang Min Cho, que busca valorizar os fundamentos do esporte.

Organizado pela Federação Paulista de Taekwondo (FPT), com apoio da Federação Latino-Americana de Taekwondo e da WOTF (World Olympics Taekwondo Federation), o torneio teve a supervisão da Liga Nacional de Taekwondo, garantindo o alto nível técnico das disputas.

Na competição individual, o mestre Fernando Ripoli disputou a modalidade World Taekwondo (WT), categoria sub-50 para faixas pretas. Com um desempenho sólido, enfrentou adversários experientes e garantiu a medalha de bronze, somando pontos importantes para a sequência do campeonato.

“Esse evento trouxe competidores muito fortes, o que nos motiva ainda mais a continuar treinando e evoluindo. Estamos felizes com esse resultado, pois cada conquista representa a nossa cidade no cenário estadual e nacional”, afirmou Fernando.

Com a pontuação obtida, o atleta segue classificado para a próxima fase da competição: a 2ª Etapa do Campeonato Paulista de Taekwondo, que acontecerá em março, na cidade de Jundiai (SP).

Enquanto Fernando competia, a professora Sheila Alves Ripoli teve um papel fundamental nos bastidores. Como técnica internacional da equipe, ela foi responsável pela preparação dos atletas e pela organização estratégica para os combates. Seu trabalho resultou na conquista de um troféu de ouro, destacando-se na função de líder da delegação ribeirão-pirense.

A dupla agradeceu o incentivo da Secretaria de Esportes de Ribeirão Pires, do grão-mestre Givaldo Candido Gomes, e de todos que contribuem para o crescimento do Taekwondo na cidade.

O próximo desafio da equipe será a 2ª Etapa do Campeonato Paulista de Taekwondo, marcada para março, em Jundiaí (SP). Dependendo do desempenho ao longo da temporada, os atletas poderão garantir vaga em competições de nível nacional e internacional.

Capacitação – No último sábado (15), o mestre Fernando Ripoli (4º DAN Internacional) e a professora Sheila Alves Ripoli (2º DAN Internacional) participaram do Seminário Internacional de Árbitros da Liga Nacional de Taekwondo. O evento, que durou o dia inteiro, reuniu profissionais da modalidade para aprimoramento técnico e atualização das regras, garantindo a qualificação dos árbitros para atuarem em competições de alto nível.

Com a conclusão do seminário, Fernando e Sheila foram oficialmente habilitados como árbitros de Kyorugui para eventos nacionais e internacionais, fortalecendo a representatividade de Ribeirão Pires no cenário do Taekwondo. A capacitação é um passo importante para que os profissionais possam atuar em campeonatos de grande porte, contribuindo com a modalidade e ampliando a visibilidade do esporte na cidade.