Atletas de Taekwondo de Ribeirão Pires intensificam preparação para Mundial 2025

Após um 2024 repleto de medalhas, os atletas de Taekwondo Fernando Ripoli e Sheila Alves Ripoli, ambos professores na Secretaria de Esportes de Ribeirão Pires, já intensificam os treinos para um grande desafio em 2025: disputar o Campeonato Mundial de Taekwondo, programado para outubro. Com um calendário cheio, que inclui competições nacionais e internacionais, o casal busca consolidar posições no ranking global e aprimorar suas habilidades no país e no exterior.

Reconhecidos por sua dedicação e técnica, os atletas participam de um circuito competitivo diversificado, que inclui lutas (Kyorugui) e apresentações de formas (Poomsae e Freestyle), enquanto se preparam também para uma imersão cultural e técnica na Coreia do Sul e no Japão, berços da modalidade.

O mestre Fernando Ripoli, faixa preta 4º Dan internacional, e a professora Sheila Alves Ripoli, faixa preta 2º Dan internacional, iniciaram 2025 com uma rotina intensa de treinos. Ambos conciliam suas atividades como professores na Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer de Ribeirão Pires com um rigoroso programa de preparação física e técnica.

“Estamos nos preparando para competir no Campeonato Mundial de Taekwondo em 2025. A parte física está sendo feita de segunda a sábado na academia, enquanto os treinos técnicos ocorrem três vezes por semana na Secretaria de Esportes. Nossa meta é alcançar um bom resultado no Mundial”, destacou Fernando Ripoli.

Neste início de ano, Fernando e Sheila também estão participando de vários cursos internacionais promovidos pela World Taekwondo (WT), com foco no aperfeiçoamento técnico e formação intelectual na modalidade.

Sheila Alves Ripoli também enfatizou a importância desse momento: “Estamos nos preparando agora nas férias dos treinos, e nos atualizando nos cursos de técnico e árbitro na Federação Paulista de Taekwondo, em breve teremos boas notícias para nossa cidade.”

O casal compete em diversas modalidades, incluindo Kyorugui (luta), Poomsae WT (individual e dupla), Poomsae Freestyle (individual e dupla), o que amplia suas chances de sucesso em torneios oficiais.

Em 2025, o Taekwondo vive um momento de transição, impulsionado por parcerias firmadas entre a Liga Nacional de Taekwondo e entidades internacionais, como a WOTF (World Olympic Taekwondo Federation), a FLAT (Federación Latino-Americana de Taekwondo) e a WTFP (World Taekwondo Federation for Peace), da Coreia do Sul. Essas mudanças impactaram diretamente os rankings nacionais e internacionais, exigindo dos atletas participação em todas as etapas do calendário oficial para garantir posições de destaque.

Além das competições, o casal embarcará em uma excursão técnica à Coreia do Sul e ao Japão, países que são berços do Taekwondo. Em busca de aperfeiçoamento e conexão cultural, além da possibilidade da disputa de um campeonato internacional durante a visita ao país asiático.