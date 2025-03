Caminhada da Mulher de São Bernardo celebra data em programação de ações diversificadas

São Bernardo prepara grande Caminhada da Mulher para a data de 8 de Março (sábado), em homenagem ao Dia da Mulher, com programação diversificada que inclui diversas atividades especiais, unindo cidadania, esporte e lazer. Com percurso na região central da cidade, o evento, já com inscrições abertas, se estende desde a Praça Lauro Gomes (Rua Marechal Deodoro, 1.500) até a Esplanada do Paço Municipal. A expectativa de público é de 2.000 pessoas, sendo cerca de 1.700 mulheres e 300 crianças.

É a 1ª Caminhada da Mulher de São Bernardo. As inscrições são gratuitas, mediante doação de 1kg de alimento não perecível. A concentração do evento, organizado pela Secretaria de Esportes e Lazer, se inicia às 7h, incluindo a entrega de kits, com abadá (distribuição da camiseta em estrutura montada na praça, na rua lateral que tem a feirinha e escola), e previsão de largada próximo às 9h. O trajeto conta com duas paradas, para interação com o público. O ponto final será no estacionamento principal da Prefeitura, ao lado da Câmara.

A medida tem objetivo, além de celebrar o dia que representa a mulher na sociedade, ofertar à população uma iniciativa intersecretarial, que se expande à programação do Viva o Paço Mulher (Praça Samuel Sabatini, Centro), evento que concentra uma gama de ações das 9h às 14h. Entre elas: aula de zumba, orientação jurídica, educação ambiental, van do Sebrae e CTR (Central de Trabalho e Renda), carreta da mamografia, projeto Espalhando a Leitura, espaço brinquedoteca e atendimentos do Cram (Centro de Referência e Atendimento da Mulher) e da Lei Maria da Penha.

“Será um grande dia em celebração ao Dia da Mulher. O evento, recheado de atividades, traz o importante significado da mulher, que tem, merecidamente, conquistado seu espaço em todos os setores da sociedade. Mais do que homenagear, a iniciativa engloba, além da caminhada, ações na prática, oferecendo serviços de saúde, jurídicos, vagas de emprego, segurança, tudo em um mesmo espaço”, frisou o prefeito Marcelo Lima.

As paradas do percurso irão ocorrer nas proximidades da Praça da Matriz e da Rua João Batista de Oliveira Lima, altura da Receita Federal.

INSCRIÇÕES – As inscrições para a 1ª Caminhada da Mulher de São Bernardo, gratuitas, se dão de forma on-line, pelo link: https://inscrevafacil.com/#/evento/1caminhadadasmulheres2025. A solicitação é que os participantes façam doação de 1kg de alimento não perecível para arrecadação do Fundo Social de Solidariedade.