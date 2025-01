Maduro Anuncia Captura de Mercenários Estrangeiros em Meio a Tensão Política

Com a cerimônia de posse para um controverso terceiro mandato se aproximando, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, fez uma declaração impactante nesta terça-feira (7), revelando a captura de sete mercenários estrangeiros, entre os quais estão dois cidadãos dos Estados Unidos.

O líder venezuelano afirmou que os americanos detidos possuem “patente muito alta”, embora não tenha divulgado detalhes sobre as identidades dos capturados nem apresentado evidências que comprovem as prisões. O restante do grupo é composto por dois colombianos e três ucranianos. “Somente hoje conseguimos capturar sete mercenários estrangeiros, incluindo dois importantes dos Estados Unidos”, declarou Maduro, que se prepara para ser empossado na próxima sexta-feira (10).

Essa revelação contribui para o clima de tensão que permeia a Venezuela antes da cerimônia de posse. Maduro deverá iniciar mais um mandato de seis anos, mesmo sem apresentar as atas eleitorais, uma prática comum no país. O regime assegura que o presidente venceu as eleições com 52% dos votos, enquanto o opositor Edmundo González, que também reivindica a vitória, obteve 43%. A falta de divulgação das atas eleitorais tem gerado pressão tanto interna quanto externa sobre o governo.

Em resposta à situação política tensa, González anunciou sua intenção de retornar à Venezuela para ser empossado na mesma data, apesar das ameaças emitidas pelo governo Maduro. Recentemente, ele tem buscado apoio em diversos países da América e até se reuniu com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na Casa Branca.

Para reforçar a segurança no dia da posse, o regime convocou 1.200 militares em todo o território nacional. Jorge Rodríguez, presidente da Assembleia Nacional e ex-chefe de campanha de Maduro, alertou que González será preso se entrar no país. As acusações contra o opositor incluem traição e tentativa de usurpação de poderes. Rodriguez ainda advertiu que qualquer estrangeiro que entrar na Venezuela sem autorização será considerado um invasor e enfrentará prisão.

Além disso, na segunda-feira (6), o ministro do Interior, Diosdado Cabello, mencionou que pelo menos 125 indivíduos de outras nacionalidades estão detidos no país sob a acusação de serem mercenários. A lista não inclui brasileiros e é composta por pessoas como um cabo argentino detido na fronteira com a Colômbia enquanto visitava familiares e acusado de terrorismo pelo governo venezuelano.

Maduro finalizou suas declarações enfatizando que as operações continuam e que as forças do regime devem estar sempre atentas e preparadas.