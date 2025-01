Joe Biden alerta sobre lições da invasão ao Capitólio em 6 de janeiro

No último domingo, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, publicou um artigo no The Washington Post no qual enfatizou a necessidade de não subestimar os tumultuosos acontecimentos de 6 de janeiro de 2021. Naquela data, apoiadores do ex-presidente Donald Trump invadiram o Capitólio em uma tentativa de impedir a certificação da vitória eleitoral de Biden nas eleições presidenciais de 2020.

Mais pessoas acabam de invadir o Capitólio: https://t.co/PqLZWzc20F — Eixo Político (@eixopolitico) January 6, 2021

Biden, que na época era o presidente eleito, destacou que a invasão foi um ataque violento que desafiou a democracia americana. Ele lamentou o que descreveu como um “esforço implacável” para minimizar o impacto desses eventos e reforçou a importância de recordar essa data histórica.

O desafio de preservar a verdade histórica

No artigo, Biden contrastou o caos gerado pela insurreição com a expectativa de uma transição pacífica de poder. “Devemos estar orgulhosos de que nossa democracia resistiu a esse ataque”, afirmou, ressaltando a necessidade de aprender com o passado para evitar sua repetição.

O presidente alertou sobre um movimento contínuo para reescrever a narrativa dos eventos de janeiro de 2021. “Não podemos permitir que a verdade seja perdida”, destacou. Ele reiterou o compromisso com a preservação da memória coletiva e a valorização das instituições democráticas.

Reflexões sobre o futuro e os desafios à democracia

Biden também mencionou a promessa de Trump de perdoar indivíduos processados por seus atos no ataque ao Capitólio. Em meio a esses desdobramentos, o Congresso americano se prepara para certificar novamente a vitória do republicano em um cenário de maior tranquilidade, sem expectativas de tumultos.

Ao final, Biden enfatizou a necessidade de união e vigilância. “Devemos nos comprometer a lembrar do dia em que nossa democracia foi testada e prevaleceu”, declarou. Ele expressou esperança de que os Estados Unidos tenham superado as ameaças representadas por Trump, reafirmando seu desejo por uma transição pacífica e normal entre administrações.

A mensagem do presidente é clara: o compromisso com a verdade e a memória histórica é essencial para proteger a democracia americana.