M. Dias Branco fecha fábrica em Lençóis Paulista e demite quase 500 funcionários

O Grupo M. Dias Branco, responsável pelas renomadas marcas de biscoitos como Adria, Piraquê e Fortaleza, anunciou na última segunda-feira (6) o fechamento de sua fábrica localizada em Lençóis Paulista, a aproximadamente 223 quilômetros da capital paulista. A medida resultou na demissão de quase 500 colaboradores.

Histórica por abrigar a antiga unidade da fabricante Zabet, estabelecida em 1960 e adquirida em 1997 pelo grupo argentino Socma, a fábrica passou a ser parte do conglomerado cearense M. Dias Branco em 2003. Desde então, essa unidade tem sido uma parte fundamental do portfólio da empresa, que se expandiu para incluir diversas marcas.

Em comunicado oficial, o grupo informou que as atividades produtivas da unidade de Lençóis Paulista serão transferidas para outras fábricas da companhia, que atualmente conta com 21 plantas em estados como São Paulo, Bahia, Ceará e Rio Grande do Sul. Essa reestruturação visa otimizar processos operacionais, reduzir custos e acelerar a entrega dos produtos, fortalecendo assim a competitividade no mercado.

A empresa também ressaltou seu compromisso com os funcionários afetados pela demissão, oferecendo um “pacote diferenciado de benefícios” negociado com o sindicato local. Este pacote inclui cursos de capacitação para auxiliar os trabalhadores na busca por novas oportunidades no mercado profissional. A M. Dias Branco enfatizou sua dedicação em minimizar os impactos sociais gerados pela reestruturação.

A fusão ocorrida em 2003 que integrou a Zabet ao Grupo M. Dias Branco consolidou a empresa como o maior produtor de biscoitos da América Latina, abrangendo também marcas como Isabela e Basilar. Fundada em 1953 por Manuel Dias Brancos, a companhia possui ações listadas na B3 e opera com uma ampla gama de produtos sob marcas como Vitarella e Richester.

No pronunciamento da empresa, destaca-se: “A M. Dias Branco está comprometida em modernizar suas unidades e investir em novas tecnologias. Com a transferência das atividades de Lençóis Paulista para outras instalações, buscamos garantir maior eficiência operacional e competitividade no mercado.” Além disso, reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento de seus colaboradores e com a responsabilidade social perante a comunidade local.