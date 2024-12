Lula promove almoço com ministros nesta sexta (20)

Nesta sexta-feira, dia 20, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizará um almoço em confraternização com seus ministros no Palácio da Alvorada, a residência oficial do mandatário. O presidente retornou recentemente a Brasília após passar por uma tomografia em São Paulo, onde recebeu alta médica e se encontra em um estado de saúde considerado satisfatório.

Durante o encontro, é aguardado que Lula faça uma análise sobre os desafios e as expectativas para o ano de 2025. Há rumores de que o início do novo ano trará mudanças significativas na composição ministerial, com possíveis alterações em pastas estratégicas como Comunicação e Defesa, visando acomodar representantes do centrão.

Além disso, a pauta da reunião deve incluir discussões sobre as estratégias do governo para assegurar entregas importantes ao longo do ano seguinte. Este é um momento crucial, já que o presidente se encontra na metade de seu mandato e as preparações para as eleições presidenciais de 2026 começam a ganhar destaque.

Embora o presidente não tenha restrições quanto ao trabalho, há expectativa de que ele priorize a análise de um pacote de medidas voltadas para cortes de gastos provenientes do Palácio da Alvorada.

A médica responsável pela saúde do presidente, Ana Helena Germoglio, informou que Lula continuará exercendo suas funções normalmente e permanecerá em Brasília durante o final de ano, incluindo as festividades de Natal e Réveillon. O acompanhamento médico seguirá sendo feito no hospital Sírio-Libanês, onde está previsto um novo exame de tomografia em aproximadamente dez dias.