Lula e Boulos cancelam mais uma agenda de campanha, desta vez devido às chuvas em SP

No lugar, Boulos e Lula devem fazer uma gravação da campanha ainda pela manhã. O candidato do PSOL também pretende percorrer a cidade para acompanhar os efeitos da chuva.

Boulos e o presidente tinha uma agenda no Jardim Myrna, na zona sul da capital, às 10h. A confirmação do evento em São Mateus, na zona leste, às 15h, depende do avanço da chuva. O candidato também participa do debate na TV Record, marcado para as 21h.

Ao longo do primeiro turno, diferentes atividades de Lula com Boulos chegaram a entrar na previsão de agenda do candidato do PSOL, mas acabaram canceladas. O presidente esteve em um comício e uma caminhada.

A expectativa inicial dos aliados do deputado era que o presidente participasse de mais agendas de rua, mas a previsão acabou atropelada.

Nesta sexta-feira (18), Lula fez uma maratona eleitoral na região do ABC paulista para tentar impulsionar petistas no segundo turno da eleição.

Reduto do PT, o Grande ABC é uma região estratégica para o partido, mas impôs derrotas simbólicas a Lula no primeiro turno, a começar por São Bernardo do Campo, domicílio eleitoral do presidente. É chamado, inclusive, de “cinturão vermelho”, por concentrar militância histórica de petistas.

Em Diadema, a apuração do primeiro turno refletiu o cenário de divisão política: Taka Yamauchi (MDB) obteve 47%, contra 45% do atual prefeito José de Fillippi Júnior (PT), que foi tesoureiro da campanha de Lula em 2006, voltou ao poder depois de 12 anos e agora tenta se reeleger.

Antes de ir ao ABC paulista, Lula esteve em São Paulo, onde lançou ação voltada ao empreendedorismo, em sintonia com propostas de Boulos, apoiado por ele na capital paulista.

Depois de Diadema, Lula foi para Mauá, também na região metropolitana de São Paulo, em comício do prefeito Marcelo Oliveira (PT), candidato à reeleição.