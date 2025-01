Lula convoca 1ª reunião ministerial de 2025 para tratar de reestruturação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou para esta segunda-feira, 20, a primeira reunião ministerial do ano, um evento que ocorre em meio a uma reestruturação no Planalto, visando as eleições de 2026. Sob a liderança do novo ministro da Comunicação, Sidônio Palmeira, a estratégia é intensificar a popularidade do presidente e contornar os efeitos negativos da recente derrota na discussão sobre a supervisão das transações financeiras realizadas via Pix.

A reunião está agendada para iniciar às 9h e será realizada na Granja do Torto (residência oficial da Presidência), em vez do tradicional Palácio do Planalto. Essa decisão foi tomada pelo próprio Lula, refletindo a percepção de que o governo enfrenta desafios na comunicação com a população. Ministros destacam a necessidade urgente de estabelecer um sistema de resposta rápida nas redes sociais, tendo em vista a lentidão na atuação da gestão diante das críticas.

Pix e comunicação digital no foco das mudanças

A recente controvérsia envolvendo o Pix gerou descontentamento entre os membros do governo e ressaltou as deficiências na comunicação institucional. A licitação para serviços de comunicação digital, inicialmente planejada sob a coordenação da Secom de Paulo Pimenta, havia sido suspensa pelo Tribunal de Contas da União (TCU) devido a alegações de irregularidades. Contudo, após uma revisão por parte da Corte, o processo foi liberado, e Sidônio informou que pretende lançar uma nova licitação ainda neste semestre, estimada em R$ 190 milhões.

Possíveis mudanças ministeriais em pauta

Outro ponto relevante na pauta da reunião são as iminentes mudanças na estrutura ministerial. Conforme informações divulgadas pelo Estadão/Broadcast, Lula está considerando realizar uma reforma simplificada inicialmente focada em ministros do Partido dos Trabalhadores (PT) e aliados políticos próximos que não estariam apresentando resultados satisfatórios. Alterações em pastas sob a liderança de partidos aliados estão previstas para ocorrer após as eleições para os presidentes da Câmara e do Senado, agendadas para fevereiro.

Ministros como Márcio Macêdo (Secretaria-Geral), Luciana Santos (Ciência e Tecnologia) e Cida Gonçalves (Mulheres) estão entre os cotados para mudanças de cargo. Além disso, Alexandre Padilha, atual ministro das Relações Institucionais, é mencionado como um possível remanejamento para o Ministério da Saúde no lugar de Nísia Trindade.

É importante ressaltar que esta reunião ministerial era esperada para ocorrer no final do ano passado; entretanto, foi adiada devido à necessidade de intervenção médica de Lula após complicações relacionadas a um acidente domiciliar ocorrido em outubro. O presidente passou por uma cirurgia emergencial em dezembro para tratar uma hemorragia intracraniana e, posteriormente, foi submetido a outro procedimento cirúrgico.

Em virtude desses acontecimentos, o chefe do Executivo optou por um encontro mais informal com os ministros antes da reunião oficial. Durante este encontro anterior, também esteve presente Gabriel Galípolo, então futuro presidente do Banco Central. Na ocasião, Lula manifestou sua intenção de reduzir o ritmo de trabalho após os procedimentos médicos e instruiu seus auxiliares a continuarem ativos na divulgação das iniciativas governamentais.