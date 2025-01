Lula inicia 2025 com desafios econômicos e políticos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, líder do Partido dos Trabalhadores, comandará na manhã desta segunda-feira (20) a primeira reunião ministerial do ano, realizada na Granja do Torto, residência oficial de campo da Presidência da República, em Brasília. O encontro marca o início da segunda metade do seu governo e contou com a presença de todos os ministros.

Durante a abertura da reunião, o presidente fará uma análise das ações já realizadas e falará suas expectativas para as diferentes pastas. Tradicionalmente, esse tipo de encontro é transmitido ao vivo, permitindo que a população acompanhe diretamente as orientações e propostas do chefe do Executivo.

Os ministros também terão a oportunidade de se pronunciar, apresentando um resumo das atividades desenvolvidas em suas respectivas áreas e os planos para o futuro próximo.

A reunião ocorre em um contexto considerado desafiador para o governo. Recentemente, o Executivo enfrentou críticas substanciais relacionadas à fiscalização de movimentações financeiras, especialmente após a polêmica envolvendo o sistema de pagamentos instantâneos conhecido como PIX.

Por sua vez, aliados do governo no Congresso Nacional têm solicitado uma reforma ministerial que amplie a representatividade dos partidos que sustentam Lula no Legislativo. Até o momento, a única mudança confirmada foi na Secretaria de Comunicação Social (Secom), onde Sidônio Palmeira assumiu o cargo anteriormente ocupado por Paulo Pimenta.

Aliados próximos ao presidente expressaram preocupações sobre a necessidade de trocas adicionais em ministérios estratégicos, como as Secretarias-Geral e de Relações Institucionais, além das pastas da Saúde, Mulheres e Justiça. Em uma entrevista recente à GloboNews, Rui Costa, ministro da Casa Civil, sugeriu que novas mudanças poderiam ocorrer antes da reunião ministerial, mas até o momento não foram anunciadas alterações adicionais.

À medida que 2025 se inicia, diversos desafios aguardam o governo Lula. Entre eles estão: melhorar as relações com o mercado financeiro; formar alianças políticas para as eleições de 2026; fortalecer a colaboração com o Congresso Nacional; aumentar a participação federal nas ações de segurança pública; e viabilizar a realização da COP 30 em Belém, um evento crucial para afirmar a posição do Brasil em questões ambientais.

A polêmica recente sobre o PIX surgiu após a implementação de novas normas pela Receita Federal que ampliavam a fiscalização sobre transações financeiras. A regra previa monitoramento de movimentações acima de R$ 5 mil mensais para pessoas físicas e R$ 15 mil para jurídicas. Contudo, diante das críticas e desinformação nas redes sociais sobre uma suposta taxação do sistema, o governo decidiu revogar as medidas e emitir uma nova provisão que assegura que transações via PIX não serão tributadas.

No âmbito econômico, Lula enfrenta desafios significativos. A taxa Selic atualmente está fixada em 12,25% ao ano, com projeções indicando um possível aumento nas próximas reuniões do Comitê de Política Monetária (Copom). O presidente tem enfatizado em seus discursos que essa alta nos juros prejudica o crescimento econômico e limita novos investimentos.

A inflação também se apresentou como um tema preocupante ao encerrar 2024 com alta de 4,83%, superando os limites estabelecidos pela meta definida pelo Conselho Monetário Nacional. Com o dólar acima dos R$ 6, os preços dos produtos importados e até mesmo itens nacionais são impactados negativamente.

Paralelamente aos desafios econômicos, o governo almeja aprovar uma proposta no Congresso Nacional que isente do imposto de renda pessoas com rendimentos mensais inferiores a R$ 5 mil. Essa medida representa uma promessa de campanha feita por Lula em 2022 e entraria em vigor apenas em 2026, último ano de seu mandato.