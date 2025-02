Lula anuncia Programa de Renovação da Frota Naval da Petrobras em Angra dos Reis

Nesta segunda-feira, 17, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve presente na cerimônia de lançamento do Programa de Renovação da Frota Naval do Sistema Petrobras, realizada em Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro. O evento marcou a divulgação da segunda licitação do programa e a assinatura de protocolos de intenções voltados ao reaproveitamento de plataformas que estão sendo desmobilizadas pela Petrobras.

Durante seu discurso, Lula enfatizou a importância de priorizar produtos fabricados nacionalmente. “Nossa missão é garantir que os recursos e produtos do Brasil sejam utilizados em nossas embarcações e plataformas. Um país só se tornará verdadeiramente soberano quando seus cidadãos se orgulharem do que produzem e acreditam“, afirmou o presidente.

Ele também destacou a necessidade de uma postura firme em defesa dos interesses nacionais. “A Petrobras pertence ao Brasil, e não o contrário. Continuaremos investindo na construção de navios, sondas e plataformas, além de fomentar a pesquisa e produção de petróleo“, ressaltou Lula.

A Transpetro, subsidiária da Petrobras, lançou uma licitação pública internacional para a aquisição de oito navios gaseiros com capacidades variando entre 7 mil, 10 mil e 14 mil metros cúbicos. Essa iniciativa faz parte do Programa de Renovação e Ampliação da Frota do Sistema Petrobras, iniciado em julho de 2024. Desde janeiro deste ano, quatro navios da classe handy já foram contratados, aumentando o total de embarcações para gaseiros de seis para quatorze, elevando a capacidade de transporte de 36 mil para até 108 mil metros cúbicos.

O vice-presidente Geraldo Alckmin reforçou a relevância da indústria naval para a soberania nacional e desenvolvimento econômico, afirmando que este setor gera milhares de empregos e representa um símbolo do orgulho brasileiro. “A Petrobras é uma peça fundamental nesse contexto”, declarou.

A nova contratação permitirá à Transpetro triplicar sua capacidade no transporte de GLP e derivados, além da possibilidade de carregar amônia. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, frisou que essa ação é um passo significativo para fortalecer a indústria nacional e reindustrializar o país. “Estamos retomando políticas que foram desmanteladas anteriormente, o que traz como consequência o crescimento na exploração de petróleo, gás natural e fertilizantes”, comentou.

Por sua vez, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, expressou otimismo quanto à geração de empregos qualificados através dessas iniciativas. “A Petrobras deve liderar esse processo no Brasil, contribuindo para o aumento da renda e sustentando um crescimento econômico sustentável”, pontuou.

A licitação abrange dois lotes: o primeiro consiste em cinco navios (três com capacidade para 7 mil metros cúbicos e dois para 14 mil metros cúbicos), destinados ao transporte pressurizado de GLP; o segundo lote contempla três navios semirefrigerados com capacidade para 10 mil metros cúbicos, aptos a carregar amônia.

As empresas interessadas têm um prazo de 90 dias para apresentar suas propostas. O cronograma prevê que o primeiro navio seja lançado em até 30 meses após a formalização do contrato, com entregas subsequentes a cada seis meses. Espera-se que esses novos gaseiros sejam até 20% mais eficientes em consumo e proporcionem uma redução de 30% nas emissões de gases do efeito estufa.

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, reiterou o compromisso com uma transição energética justa no Brasil e destacou os protocolos assinados para o reaproveitamento das plataformas desmobilizadas. “Não queremos descartar essas embarcações; buscamos aproveitá-las em estaleiros nacionais”, garantiu.

Sérgio Bacci, presidente da Transpetro, considerou o lançamento da licitação um marco na recuperação da indústria naval brasileira. Ele enfatizou que essa iniciativa traz um novo horizonte de crescimento para a empresa e destaca a geração de empregos nas regiões onde os estaleiros estão localizados.

David Bacelar, coordenador-geral da Frente Única dos Petroleiros, mencionou que mais de 44 mil postos de trabalho poderão ser criados com as novas encomendas da Petrobras. Ele destacou os projetos em andamento nos estaleiros do Rio Grande do Sul até Pernambuco como parte desse movimento positivo na indústria naval brasileira.