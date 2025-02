Produção de petróleo e gás se mantém próximo a recorde de 2023

A produção média diária de petróleo e gás natural no Brasil em 2024 alcançou 4,322 milhões de barris de óleo equivalente, demonstrando uma leve queda em relação ao recorde de 4,344 milhões de barris registrado no ano anterior. As informações foram divulgadas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Entre 2023 e 2024, a diminuição foi de 0,5%, influenciada principalmente pela produção de petróleo, que caiu para 3,358 milhões de barris por dia, representando uma redução de 1,29% em comparação ao ano anterior. Em contrapartida, a extração de gás natural apresentou um crescimento de 2%, totalizando 153 milhões de metros cúbicos diários.

Os dados revelam que a maior parte da produção (78,29%) provém dos reservatórios localizados na camada pré-sal. Por outro lado, a produção do pós-sal correspondeu a 16,33%, enquanto os campos terrestres contribuíram com 5,38% do total produzido.

No mês de dezembro de 2024, a média da produção foi superior, atingindo 4,435 milhões de barris de óleo equivalente, dos quais 3,421 milhões referem-se ao petróleo e 161,13 milhões a gás natural. Importante ressaltar que os campos operados pela Petrobras, isoladamente ou em consórcio com outras empresas, foram responsáveis por impressionantes 89,37% do total da produção.

Quando analisada a variação mensal, observou-se um crescimento de 3,3% na produção de petróleo em relação a novembro; entretanto, houve uma queda de 4,6% se comparado a dezembro do ano anterior. A produção de gás também mostrou crescimento em relação ao mês anterior (2,1%) e ao mesmo mês do ano passado (2,9%).

Em dezembro, o aproveitamento do gás natural atingiu a marca de 96,5%. O volume queimado foi de 5,65 milhões de metros cúbicos por dia — uma redução de 9% em comparação com o mês anterior e um aumento significativo de 66,4% em relação a dezembro de 2023.

A ANP atribuiu o aumento na queima de gás natural à continuidade do processo de comissionamento da FPSO Marechal Duque de Caxias no Campo de Mero, que teve início em novembro.