Petrobras anuncia licitação para aquisição de novos navios

A Petrobras dará início, nesta segunda-feira (17), no Rio de Janeiro, a uma licitação internacional destinada à aquisição de oito navios gaseiros. Esta é a segunda etapa do Programa de Renovação e Ampliação da Frota, que contempla a compra de cinco embarcações do tipo pressurizado, especializadas no transporte de gás liquefeito de petróleo (GLP), além de três navios semirrefrigerados, capazes de transportar tanto GLP quanto amônia.

Conforme informado pela Petrobras, a licitação será pública e internacional, dividida em dois lotes: um voltado para os navios pressurizados e outro para os semirrefrigerados. Importante ressaltar que um mesmo estaleiro ou consórcio não poderá participar da concorrência em ambas as categorias.

No que se refere às especificações dos navios, três das embarcações pressurizadas terão capacidade para transportar até sete milhões de litros, enquanto duas poderão carregar 14 milhões de litros. Já os navios semirrefrigerados possuem uma capacidade total de 10 milhões de litros.

Com esta nova contratação, a Transpetro, subsidiária da Petrobras responsável pelo transporte de produtos derivados de petróleo, aumentará sua frota de seis para 14 navios gaseiros. Isso representa um crescimento significativo na capacidade total de transporte, que saltará de 36 milhões para impressionantes 108 milhões de litros.

Os novos gaseiros prometem ser até 20% mais eficientes em termos de consumo e serão compatíveis com operações em portos eletrificados. A estatal afirma que a modernização da frota permitirá uma redução estimada de 30% nas emissões de gases responsáveis pelo efeito estufa.

O Programa de Renovação e Ampliação da Frota está inserido no Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e já resultou na contratação, em janeiro deste ano, de quatro navios da classe handy.

Além disso, no final do ano passado, a Petrobras firmou contratos para a construção de 12 novas embarcações destinadas ao apoio marítimo (classificadas como PSV), as quais serão edificadas em estaleiros localizados em Santa Catarina, pertencentes às empresas vencedoras da licitação.

A estatal também planeja a contratação futura de mais 20 embarcações adicionais – sendo dez voltadas para apoio e resposta a emergências (designadas OSRVs), oito destinadas à inspeção e intervenções em sistemas submarinos (RSVs) e duas para ancoragem de plataformas (AHTS).

Adicionalmente, nesta mesma data, a Petrobras assinará protocolos de intenção com o objetivo de facilitar o reaproveitamento das plataformas que estão programadas para serem desmobilizadas. Até 2029, estão previstas a desmobilização de dez plataformas.