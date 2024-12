Lula anuncia mega projeto de livre comércio: Brasil se prepara para liderar com uma das maiores áreas mundiais

Após intensos esforços que se estenderam por quase três décadas, o Mercosul e a União Europeia concluíram as negociações de um acordo histórico, marcando uma etapa significativa na trajetória de ambos os blocos. Na 65ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul, realizada em Montevidéu, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva celebrou a conclusão do Acordo de Parceria entre o Mercosul e a UE, destacando o longo caminho percorrido para atingir esse marco.

O pacto representa a maior negociação comercial já firmada pelo Mercosul, abrangendo uma população combinada de aproximadamente 718 milhões de pessoas e somando um Produto Interno Bruto (PIB) de cerca de 22 trilhões de dólares. “Estamos estabelecendo uma das maiores áreas de livre comércio global, com impactos econômicos significativos”, afirmou Lula, ressaltando a importância estratégica do acordo.

O presidente brasileiro destacou que o texto final é resultado de um processo revisional que incorporou importantes considerações ambientais e outras demandas dos países do Mercosul. “O acordo que celebramos hoje reflete um equilíbrio que respeita nossas credenciais ambientais e reforça nosso compromisso com os Acordos de Paris”, comentou Lula.

Durante a cúpula, o vice-presidente Geraldo Alckmin frisou o impacto positivo do tratado nas indústrias, agricultura e serviços dos países envolvidos. Ele sublinhou que o acordo é fruto de um diálogo eficaz em um cenário mundial cada vez mais polarizado.

Na mesma linha, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, realçou o fortalecimento dos laços históricos entre Europa e Mercosul. Ela enfatizou que essa aliança não apenas abre oportunidades econômicas, mas também se apresenta como uma necessidade política em tempos de crescente fragmentação global. Von der Leyen também reconheceu os esforços do presidente Lula na preservação da Amazônia, destacando o compromisso mútuo com a sustentabilidade.

O presidente uruguaio Luis Alberto Lacalle Pou saudou o acordo como um marco não apenas comercial, mas também cultural, ampliando as oportunidades para economias menores dentro do Mercosul.

Além das relações com a União Europeia, Lula mencionou avanços nas negociações com outros parceiros comerciais, como Singapura e os Emirados Árabes Unidos. O presidente brasileiro reforçou ainda a qualidade dos produtos do Mercosul e defendeu o bloco como um exemplo de desenvolvimento econômico sustentável.

Lula concluiu seu discurso enfatizando a importância da participação social nos processos decisórios do Mercosul. Ele destacou que investimentos em direitos humanos e igualdade são fundamentais para um crescimento sustentável e inclusivo.

Este acordo simboliza uma renovação no papel do Mercosul no cenário internacional, posicionando-o como uma plataforma relevante para a inserção competitiva dos seus membros no mercado global.