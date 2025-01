Lula anuncia concessão da BR-381: um marco para a infraestrutura de Minas Gerais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva expressou nesta quarta-feira, em Brasília, a compreensão da angústia dos mineiros em relação à rodovia BR-381, prometendo transformá-la de “estrada da morte” em “estrada da vida“. Essa declaração ressalta a relevância da recente assinatura do contrato de concessão que irá gerir a BR-381/MG.

A rodovia é um vital corredor logístico, essencial para o transporte de produtos industriais, e conecta Minas Gerais aos estados de São Paulo e Espírito Santo. No entanto, o tráfego intenso de caminhões, ônibus e veículos leves resultou em significativa degradação ao longo dos anos. Desde 2021, três tentativas de leilão para concessão haviam falhado, mas um novo projeto apresentado pela atual gestão federal em 2024 promete mudar essa situação.

A nova administração da rodovia será feita pela Concessionária Nova 381, que receberá investimentos na ordem de R$ 10 bilhões ao longo de 30 anos. O trecho abrange 303 km, começando em Belo Horizonte e terminando no entroncamento com a BR-116 em Governador Valadares. Lula enfatizou a importância de novos modelos de concessões que visam beneficiar diretamente os usuários, especialmente por meio da redução das tarifas de pedágio. Durante o primeiro ano sob esta nova concessão, não haverá cobrança.

O presidente explicou que as concessões anteriores eram caracterizadas por altos preços nos pedágios, uma vez que os governadores permitiam aos empresários explorar as rodovias em troca de outorgas. “Com esta nova abordagem, o foco está no usuário final”, afirmou Lula.

O ministro dos Transportes, Renan Filho, também destacou as melhorias planejadas para a rodovia como parte do projeto. Ele mencionou que serão implementadas diversas intervenções, incluindo 106 km de duplicação e 83 km de faixas adicionais. O projeto visa ainda otimizar as travessias urbanas com passarelas e novas vias paralelas nas áreas mais congestionadas.

As melhorias incluem também a criação de áreas de escape, pontos de parada para caminhoneiros e instalação de bases operacionais para suporte médico e mecânico ao longo da rodovia. A expectativa é que essas ações beneficiem cerca de 4 milhões de pessoas na região e gerem aproximadamente 83.500 empregos diretos e indiretos.

Nos primeiros 100 dias após a assinatura do contrato, as prioridades estarão voltadas para reabilitar a rodovia, com foco em segurança e melhorias visíveis aos usuários. As ações incluem reparos no pavimento, restauração da sinalização vertical e horizontal, limpeza das pistas e manutenção do sistema de iluminação.

Marco Aurélio Barcelos, presidente da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, declarou que este contrato representa um triunfo da racionalidade sobre os desafios enfrentados anteriormente. Ele simbolizou a transformação da BR-381 em uma “Rodovia da Virtude“, ressaltando a importância desta nova fase nas concessões.

O compromisso do Tribunal de Contas da União (TCU) foi reafirmado pelo ministro Vital do Rêgo Filho, que enfatizou o impacto positivo das obras na geração de emprego e renda. Ele projetou um futuro promissor com várias entregas programadas para 2025.

O projeto beneficiará diretamente 21 municípios ao longo da rodovia: Belo Horizonte, Sabará, Santa Luzia, Caeté e outros. A concessionária oferecerá pedágios gratuitos no primeiro ano seguido por descontos para usuários frequentes e opções automáticas de pagamento por meio de TAGs.

O ministro Rui Costa (Casa Civil) concluiu afirmando que o governo tem se dedicado à reconstrução do país por meio dessas iniciativas.”