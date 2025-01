Lula prega diplomacia com Trump e descarta conflitos com os EUA

Na manhã desta segunda-feira, 20 de novembro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reafirmou sua postura diplomática ao comentar sobre a relação entre Brasil e Estados Unidos durante a gestão de Donald Trump, que assume oficialmente a presidência americana hoje.

Lula busca evitar conflitos internacionais

Durante uma reunião ministerial, Lula enfatizou que o objetivo de seu governo é manter a paz e a harmonia, priorizando a diplomacia. “Não queremos briga nem com a Venezuela, nem com os americanos, nem com a China, nem com a Índia, nem com a Rússia. Nosso objetivo é promover a paz e a harmonia”, afirmou.

Sobre a nova gestão nos Estados Unidos, Lula destacou a importância da parceria histórica entre os dois países e comentou: “Espero que o Trump realize uma gestão frutífera, que beneficie o povo americano.”

Embora a posse de Trump ocorra hoje em Washington, Lula não estará presente. O Brasil será representado pela embaixadora Maria Luiza Viotti, enquanto o presidente busca preservar uma relação pragmática e respeitosa com o novo líder americano.

Bolsonaro e a oposição marcam presença na posse

Em um movimento alinhado à sua postura ideológica, o ex-presidente Jair Bolsonaro mantém contato próximo com Trump e aliados. No entanto, sua participação no evento foi vetada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que negou o pedido de viagem devido a investigações em curso e retenção de seu passaporte.

Apesar disso, Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, organizou uma comitiva de parlamentares da oposição para comparecer à cerimônia. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também está presente na capital americana, acompanhando este momento simbólico para a política global.

A postura de Lula reforça seu compromisso com a diplomacia em um cenário de tensões internacionais, enquanto o governo brasileiro aguarda os desdobramentos da gestão Trump e suas implicações para o equilíbrio geopolítico.