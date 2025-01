Minas Gerais enfrenta aumento da dengue com 4.331 casos suspeitos e mortes em investigação

O cenário da dengue em Minas Gerais se tornou motivo de preocupação, com o registro das duas primeiras mortes pela doença em 2025. Em contrapartida, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) negou, até o momento, a confirmação de óbitos relacionados à dengue no estado. A divergência entre os dados foi ressaltada pelo Ministério da Saúde, que anunciou, nesta quarta-feira (15), através do painel de monitoramento, que outros três óbitos estão sob investigação.

Durante a primeira quinzena do ano, Minas Gerais acumulou um total de 4.331 casos suspeitos de dengue. No entanto, o último boletim epidemiológico da SES-MG, divulgado na segunda-feira (13), indicou apenas uma morte em investigação e 536 casos confirmados da doença.

No ano passado, o estado enfrentou uma grave crise sanitária com um recorde histórico de 1.132 mortes por dengue, comparadas a 230 óbitos registrados em 2023. A situação alarmante foi refletida também em nível nacional, onde o Brasil atingiu um marco inédito em 2024 com 6,6 milhões de casos confirmados e cerca de 6 mil mortes pela doença.

Em resposta ao aumento significativo dos casos, o Ministério da Saúde criou o Centro de Operações de Emergência (COE) para Dengue e outras Arboviroses e implementou um novo Plano de Contingência Nacional para Dengue, Chikungunya e Zika.

O médico epidemiologista Estevão Urbano enfatizou a importância da colaboração entre as autoridades de saúde e a população na luta contra a disseminação do vírus Aedes aegypti. Ele alertou que a conscientização é essencial para o controle da doença: “Sem a participação ativa da população na eliminação dos focos do mosquito, as medidas adotadas pelo serviço público terão eficácia limitada”.

Para combater a doença, o Ministério da Saúde adquiriu 9,5 milhões de doses da vacina Qdenga, desenvolvida pela farmacêutica Takeda. Apesar de sua relevância na prevenção e combate à dengue, a vacina não está disponível para todos os cidadãos no Sistema Único de Saúde (SUS) devido à escassez global do insumo.

Com a propagação contínua da dengue, as autoridades ressaltam a necessidade urgente de ação coletiva para mitigar os riscos associados à doença e proteger a saúde pública.