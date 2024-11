Lula alerta para horários do Enem e diz que ‘não dá para brincar’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desejou sorte aos estudantes e deu orientações sobre a prova do Enem 2024, que terá a primeira parte neste domingo (3), em mensagem publicada em seu perfil no X neste sábado (2).

Ele alertou que a abertura dos portões será às 12h, o fechamento, às 13h e o início da prova, meia hora depois. Além disso, segundo ele, o mais importante é chegar ao local da prova com antecedência, “considerando possíveis imprevistos no trânsito e no transporte público”.

“Então, vocês percebem que não dá para brincar, não dá para chegar atrasado”, disse, acrescentando que também é preciso levar um documento oficial com foto e utilizar caneta de tinta preta de corpo transparente.

O presidente também desejou que os estudantes compareçam “com alegria no peito, muita vontade e muito otimismo” e que devem saber que são o orgulho de seus pais.

“Boa sorte, que Deus abençoe cada um de vocês, e que vocês passem na prova, porque o Brasil precisa muito de gente com bastante capacidade”, afirmou.

O Exame Nacional do Ensino Médio é uma das principais portas de entrada no ensino superior por meio da plataforma Sisu (Sistema de Seleção Unificada), além de ser usado para ter acesso ao Fies (Financiamento Estudantil) e ao Prouni (Programa Universidade para Todos).

Suas notas também são usadas nos processos seletivos de instituições públicas e privadas Brasil afora e em algumas de Portugal. Mais de 4,3 milhões de estudantes em todo o país se inscreveram para a prova.