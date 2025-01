Lula: “100% preparado para todas as lutas que vierem”

Um presidente pronto para retomar as viagens pelo país para entregar, conferir e acompanhar os resultados das políticas retomadas e implementadas nos dois primeiros anos de mandato. Em entrevista a jornalistas no Palácio do Planalto nesta quinta-feira, 30 de janeiro, Luiz Inácio Lula da Silva reafirmou que recebeu de sua equipe médica todas as liberações para retomar atividades físicas e a rotina de agendas, após o acidente que sofreu em Brasília no fim do ano passado.

“Estou 100% recuperado, 100% preparado para todas as lutas que vierem a partir de agora”, resumiu. “Vou me dedicar muito para começar a viajar ao Brasil, para começar a percorrer os estados, para começar a visitar a sociedade brasileira e estabelecer uma conversa muito verdadeira”.

Lula afirmou considerar esse terceiro ano o mais importante de seu mandato. “É o ano em que a gente começa a grande colheita de tudo o que foi plantado em 2023 e 2024. Na verdade, foi quase que uma reconstrução para que a gente pudesse fazer o país voltar a funcionar, o país voltar a ser respeitado no mundo, o país voltar a ter importância no cenário político internacional”, listou.

O presidente disse estar convicto que ao fim do mandato, em dezembro de 2026, o Brasil estará numa situação econômica, social e de segurança alimentar muito favorável. Lembrou do crescimento do PIB acima de 3% nos dois primeiros anos, o desempenho expressivo do país na geração de emprego, o aumento real do salário mínimo, a retomada das contratações do Minha Casa, Minha Vida e a reformulação de diversos programas sociais como essenciais para essa sensação.

“O que fizemos e vamos fazer na saúde, o que estamos fazendo na educação, o que estamos fazendo no transporte… Vocês sabem que em dois anos já fizemos o dobro do que foi feito em quatro no governo passado? Vocês sabem que nós vamos fazer 41 licitações com empresas privadas para consertar as estradas brasileiras contra seis que foram feitas em quatro anos no outro governo? Isso é uma demonstração de que as coisas estão sendo feitas, plantadas e vamos começar a colher. Há quanto tempo vocês não viam a indústria brasileira crescer, com forte investimento público e privado?”, disse.

ALIMENTOS – Uma das frentes em que o Governo Federal tem trabalhado, segundo o presidente, é na inflação específica dos alimentos. “Não tem sentido você fazer um sacrifício enorme de políticas públicas para fazer com que o dinheiro chegue na ponta e depois esse dinheiro seja comido pela inflação”, afirmou o presidente. Lula enfatizou, contudo, que o governo não fará qualquer tipo de interferência no mercado nem tomará medidas com tom de “bravata”.

“O que precisamos trabalhar com carinho é o seguinte: aumentar a produção de tudo aquilo que a gente produz, fazer com que a pequena e média agricultura, responsável pela produção de quase 100% dos alimentos, possa produzir mais. Para isso, a gente tem que fazer mais financiamento para a modernização da produção”, explicou o presidente.

CELEIRO DO MUNDO – Lula citou que tem se reunido com representantes de todos os elos da cadeia produtiva conectada ao setor para avaliar de que forma o Governo Federal pode contribuir para a questão, sem perder de vista o papel do país como importante protagonista na segurança alimentar mundial. “Aquilo que a gente falava há 20 anos, que parecia um sonho, demagogia, virou verdade. O Brasil virou o celeiro do mundo. Prova é que abrimos 300 mercados novos em dois anos de governo. Então, estamos conscientes de que vamos querer continuar exportando e trabalhando para que o alimento possa ser produzido”, disse. E resumiu o cenário que pretende ao fim do mandato. “Se tem uma coisa que quero fazer é entregar o país com o povo comendo mais, estudando mais, trabalhando mais. É esse país que eu vou entregar.