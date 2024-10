Lula escorregou no banheiro e bateu a cabeça, mas não perdeu consciência, dizem aliados

Ainda não há mais detalhes sobre o acidente. Mas, segundo a Secretaria de Comunicação da Presidência, ele deve trabalhar normalmente do Palácio do Planalto a partir de amanhã.

O acidente doméstico foi antecipado pela coluna da Mônica Bergamo, da Folha.

Devido ao incidente, o presidente não vai mais viajar para a Rússia, onde participaria da reunião de cúpula dos Brics. Ele foi atendido no hospital Sírio Libanês de Brasília após um acidente doméstico.

De acordo com boletim médico, divulgado pelo Sírio Libanês, ele sofreu “ferimento corto-contuso em região ociptal”, região responsável pela percepção visual. Ele levou pontos na região atrás da cabeça.

“Após avaliação da equipe médica, [Lula] foi orientado a evitar viagem aérea de longa distância, podendo exercer suas demais atividades”, diz o boletim.

A viagem estava prevista para ocorrer neste domingo (20), mas foi cancelada depois que o presidente fez exames que indicaram a necessidade de ele permanecer em Brasília.

O seu médico dr. Roberto Khalil esteve na capital para acompanhá-lo. Lula sofreu acidente no sábado e, no mesmo dia, foi atendido no hospital, onde fez exames.

O presidente dormiu em casa e voltou no domingo (20) para novos exames. Depois, retornou ao Palácio da Alvorada. Nesta tarde, recebeu a visita do chanceler Mauro Vieira, com quem embarcaria para a Rússia.

De acordo com a Secom, Lula deve participar da cúpula dos BRICS por videochamada, uma vez que a restrição diz respeito apenas a viagens de longa distância.