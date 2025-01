Lula fala sobre reforma ministerial e eleição de 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, durante uma coletiva com jornalistas no Palácio do Planalto, que a reforma ministerial que está prevista para o primeiro semestre de 2025 pode trazer mudanças significativas no primeiro escalão do governo. “Se tiver uma pessoa no governo que não está atendendo, a gestão troca”, disse Lula, deixando claro que a mudança é uma opção sempre que necessário.

A primeira troca já foi realizada com a saída do ex-ministro Paulo Pimenta da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, e a nomeação de Sidônio Palmeira para o cargo.

Lula não especificou quais outras áreas poderiam passar por alterações, mas a expectativa é que novas mudanças ocorram nas próximas semanas. O presidente também afirmou que essas trocas fazem parte da sua estratégia para garantir a eficiência da administração, levando em conta a necessidade de resultados rápidos e a adequação dos ministérios às demandas da população e aos projetos de governo.

Lula com disposição para 2026

Embora tenha evitado entrar em detalhes sobre a eleição presidencial de 2026, Lula se mostrou disposto a participar do pleito. O presidente, que atualmente tem 79 anos, afirmou que está com “muita jovialidade” e se sentindo com a energia de 30 anos, uma declaração que provocou reações entre seus aliados e adversários. Apesar de sua disposição para um novo desafio eleitoral, Lula deixou claro que, neste momento, seu foco está nas questões do governo e na condução do país.

Em relação à reforma ministerial e outras mudanças dentro de sua gestão, o presidente ressaltou que o governo precisa de ajustes para se manter eficaz, e isso inclui a revisão de algumas áreas de sua administração. Lula não entrou em detalhes sobre quais ministros podem ser afetados nas próximas semanas, mas indicou que, caso algum ministério não esteja atendendo às necessidades do governo, a substituição será considerada.