Luiza Fullana enfrenta australiana na final de Ribeirão

A brasileira Luiza Fullana já sabe quem seria sua adversária na final de Ribeirão Preto. Ela lutará pelo título com a austrália Kaylah McPhee, 441ª da WTA, que hoje derrotou a suíça Marie Mettraux por 7/6(3) e 6/1.

A final do Campeonato Internacional de Tênis de Ribeirão Preto será às 10h30, no Ipê Golf Club, com entrada gratuita para o público, mediante resgate de ingressos no site www.appticket.com.br/w15

Na decisão de duplas, as brasileiras Ana Candiotto e Camila Bossi foram superadas pela peruana Romina Ccuno e a chilena Fernanda Labrana apenas no Match the-break.4/6 6/1 10/5.

As campeãs de duplas ganharam prêmio de US$930,00 e 15 pontos no ranking da WTA. As vice-campeãs ficam com US$540,00 e 10 pontos no ranking.

Para assistir aos jogos, basta resgatar o ingresso em www.appticket.com/wrp15

A etapa de Ribeirão Preto do Campeonato Internacional de Tênis Feminino é apresentado pelo Santander, por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte do Ministério do Esporte, e conta com o copatrocínio de Return – uma empresa Santander, Azul – Transportadora Oficial, Stella Artois Pure Gold, Alupar, Taesa, INNI Bola Oficial e Vivant Clinical Centre. A etapa conta também com o apoio de Ipê Golf Clube e Federação Paulista de Tênis. O evento integra o calendário mundial ITF World Tennis Tour – W15. A realização é do Instituto Sports.

Serviço

Campeonato Internacional de Tênis Feminino – Etapa Ribeirão Preto

Data: 25 de novembro a 1º de dezembro de 2024

Local: Ipê Golf Club

Rodovia Prefeito Antonio Duarte Nogueira (Anel Viário Zona Sul), Saída 317

Bairro Santa Tereza, Ribeirão Preto/SP