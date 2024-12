Luiza Fullana é campeã do ITF de Ribeirão Preto e deve alcançar melhor ranking da carreira

A brasileira Luiza Fullana conquistou o segundo título da carreira neste domingo em Ribeirão Preto ao derrotar a australiana e cabeça de chave 1, Kaylah McPhee, 441 do ranking da WTA no ITF W 15, Campeonato Internacional de Tênis.

Luiza começou a partida com muita disposição, conseguiu uma quebra no quinto game e abriu uma vantagem, mas ao sacar em 5/3 foi quebrada por McPhee. Não desanimou e na chance seguinte fechou por 6/4.

No segundo set, a torcida que lotou o Ipê Golf Clube para ver a segunda final de Fullana na carreira e no Brasil, não se decepcionou. Luiza quebrou no primeiro e no quinto games, abrindo 4/2. Mas na ansiedade de fechar logo, permitiu que a australiana empatasse o placar. Com garra e paciência, a brasileira foi pro jogo quebrando mais uma vez para fazer 6/5 e fechar com um ace, (7/5) assim como terminou todas as partidas em Ribeirão Preto.

Comemorando o segundo título em duas finais, Fullana se emocionou ao agradecer o apoio da torcida de Ribeirão.

“Quero agradecer muito a todos vocês”, falou chorando. “Eu estava sozinha hoje, todo mundo já viajou para o próximo torneio, e foi em vocês que encontrei forças. Quando estava difícil, eu olhava para vocês. Muito obrigada, vocês foram demais”, disse.

Luiza também falou sobre o quanto aprendeu com essa vitória de hoje no Brasil.

“Eu não tive uma gira tão boa na Grécia quanto eu esperava e foi muito importante pra mim entender que o tênis é feito de altos e baixos, então é treinar, me preparar e me sentir bem em quadra.Tive altos e baixos durante os jogos, mas o importante é que soube lidar com isso e manter a cabeça firme e tranquila para continuar trabalhando”, explicou Luiza.

Com o título, Luiza somará 15 pontos no ranking, o que deve colocá-la perto das 520ª colocadas na lista. Leva também para casa, US$2.160. A vice-campeã fica com 10 pontos e US$1.272. Na próxima semana, Luiza disputa o WTA 125 em Florianópolis, onde ganhou convite para a chave principal.

“A minha meta para Florianópolis é ser feliz na quadra, fazer o que venho fazendo, estou me sentindo bem, tranquila e não tenho pressão nenhuma para acabar o ano. É simplesmente me divertir em quadra”, finalizou Fullana.

Na próxima semana, o Instituto Sports realiza mais um ITF W15, na cidade de Joinville, Santa Catarina. O qualifying terá início nesta segunda-feira com entrada gratuita no Joinville Tênis Clube. Grandes nomes da nova geração do esporte nacional e presenças de peso internacionais estarão presentes, como a vice-campeã de Ribeirão, a australiana Kailah PcPhee.

Outras Fotos em www.flickr.com/institutosports Créditos: João Pires/Fotojump

Serviço

Campeonato Internacional de Tênis Feminino – Etapa Ribeirão Preto

Data: 25 de novembro a 1º de dezembro de 2024

Local: Ipê Golf Club

Rodovia Prefeito Antonio Duarte Nogueira (Anel Viário Zona Sul), Saída 317

Bairro Santa Tereza, Ribeirão Preto/SP