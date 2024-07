Luiz Cláudio & Giuliano são confirmados no lineup da Festa do Peão de Barretos 2024

Eles estão de volta aos palcos! A dupla Luiz Cláudio & Giuliano – considerada uma das maiores do cenário sertanejo está abrindo o segundo semestre de 2024 com muitas novidades, a maior delas, a confirmação de uma apresentação especial no lineup da tão esperada Festa do Peão de Barretos, no dia 22 de agosto.

O grande show marca o momento especial que os amigos de Uberlândia estão passando na carreira, a volta oficial aos palcos pelo Brasil. A primeira apresentação dessa nova fase está marcada para o dia 02 de agosto, no Villa Country, em São Paulo (SP).

Para ambos os shows, Luiz Cláudio & Giuliano prometem surpresas e emoções. No repertório, os artistas levarão sucessos que marcaram as mais de duas décadas de estrada como “Meu Segredo”, “Mentes Tão Bem”, “Eu Quero Te Amar” e “Foi Covardia”. Além das faixas, os cantores também adiantarão para o público um pouco do que o Brasil já pode esperar da nova turnê, e também, do que virá no DVD “Ao Vivo em Uberlândia”, gravado no primeiro semestre de 2024, e que contou com participações especiais de Alexandre Pires, Jorge & Mateus, Matogrosso & Mathias, Diego & Victor Hugo e Guilherme & Benuto.

Vivendo momentos incríveis, Luiz Cláudio & Giuliano compartilharam recentemente a abertura de agendas de shows e mais um feito para a nova fase, que agora integram o casting de uma das maiores empresas do Brasil, o Clan DVT – empresa do grupo Diverti (DVT) responsável pelos maiores eventos do país, entre eles, o circuito sertanejo.

“Felicidade e gratidão são as palavras que nos definem neste momento. Podemos afirmar que estamos realizando sonhos e vivendo momentos maravilhosos. Para quem tem a alma sertaneja sabe o que a Festa do Peão de Barretos representa, a energia indescritível que o evento proporciona, e a nossa volta não poderia ser em um palco diferente. Brincamos que literalmente é recomeçar com o pé direito”, comenta a dupla.

Vale ressaltar que após um hiato de aproximadamente dez anos, a decisão de retorno de Luiz Cláudio & Giuliano aconteceu no dia 18 de dezembro do ano passado em Patrocínio (MG), quando a dupla dividiu o palco com o cantor Gusttavo Lima. Ainda no evento, o Embaixador comemorou e classificou a volta dos artistas como uma “data muito importante para a música sertaneja”.

Mais sobre Luiz Cláudio & Giuliano

Na estrada desde 1991, Luiz Cláudio & Giuliano se conheceram na cidade de Uberlândia (MG), em um show da dupla Matogrosso & Mathias e meses depois oficializaram como os novos nomes do mercado sertanejo: Luiz Cláudio & Giuliano. A nostalgia para os artistas é tão forte que o local que escolheram em 2024 para o novo projeto “Ao Vivo em Uberlândia” foi exatamente aonde tudo começou. E é importante lembrar que na mesma cidade, em um show em 2007, Luiz Claudio & Giuliano bateram recorde de público reunindo mais de 25 mil pessoas.

Em 2003 participaram do DVD “Matogrosso e Mathias Ao Vivo – Convida”, interpretando o single “Porque?”. Em 2004 a dupla sertaneja se apresentou em diversos programas de TV a convite dos amigos Bruno & Marrone. Além do “Domingão” da Rede Globo, as duplas se apresentaram juntas em programas de TV do SBT, e da Rede Record.

Em 2005, Luiz Cláudio & Giuliano ganharam ainda mais reconhecimento no cenário nacional, após a música da dupla “Eu Sou Peão” ser escolhida como tema da Novela América, da Rede Globo. A dupla chegou a se apresentar no penúltimo capítulo da trama de Gloria Perez.

Consagrados no mercado com vários sucessos, entre eles: “Meu Segredo”, “Eu Sou Peão”, “Foi Covardia”, “Eu Quero Te Amar” e muitos outros, a dupla também assina vários hits gravado por grandes nomes do cenário musical como: Gusttavo Lima, Wesley Safadão, Bruno & Marrone, Luis Fonsi, Maiara & Maraisa, Thalia, Zezé di Camargo & Luciano, Zé Neto & Cristiano, Só Pra Contrariar, Belo, Sorriso Maroto e vários outros artistas nacionais e internacionais.