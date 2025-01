Luisa Stefani disputa o WTA de Linz, na Áustria, na próxima semana

Após a participação no Australian Open, primeiro torneio em seu retorno às quadras, Luisa Stefani, número 1 do Brasil e 27ª do mundo, fez um ajuste no calendário e optou por disputar o WTA 500 de Linz, na Áustria, evento no piso duro e coberto, que começa nesta segunda-feira (27).

A paulistana atuará ao lado da carioca Ingrid Martins e conhecerá no final de semana a chave. Não é a primeira vez que as duas jogam juntas. Além de terem disputado um confronto da “Billie Jean King Cup” contra a Coreia do Sul, no final de 2023, elas foram semifinalistas do WTA 1000 de Pequim, na China, naquele mesmo ano.

“Começar a temporada com dois jogos na Austrália sem nenhuma limitação física foi muito positivo no processo de recuperação que estamos trabalhando e, também, importante para o entrosamento com a minha parceira, a Peyton, nesse início de ano”, aponta Stefani, tenista patrocinada pelo Banco BRB, BRB Seguros, Parmalat Whey Fit, Slyce e que conta com os apoios da Liga Tênis 10, Bolsa Atleta, Head e JFL Living.

“Nesse próximo mês o foco é continuar evoluindo fisicamente e pegar mais ritmo de jogo. Treinar e competir são coisas muito diferentes. Essa foi uma pré-temporada atípica, com uma recuperação progressiva, com intensidade e volume adaptado ao processo. Dada as condições, foi importante para mim saber que meu nível segue alto e acredito que quanto mais jogos eu jogar me sentindo bem e voltar a ter sensações e emoções positivas em quadra neste início de ano, melhor será a médio/longo prazo”, diz Luisa.

“Eu sou extremamente ambiciosa e adoraria já estar no 100%, mas tenho consciência que para colher frutos preciso focar nas coisas positivas do meu próprio processo, continuar treinando bem e evoluindo para resgatar a confiança no meu corpo e no meu jogo”, garante.

“Voltar de cirurgia é complexo. Já passei por isso uma vez e é fácil cair nas armadilhas de comparações e expectativas, ainda mais no meio da temporada quando se coloca torneios, ranking, pontos em jogo. Então, agora com mais clareza e experiência quero lidar com esse retorno com muita paciência, controlando o que posso controlar, e seguir em frente para estar no meu pico de performance no segundo semestre”, finaliza.

Após a disputa do torneio austríaco, Luisa seguirá para o WTA 500 de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, e jogará com a britânica Heather Watson. Sua parceria fixa, a americana Peyton Stearns, irá disputar o WTA 250 de Cluj-Napoca, na Romênia. Na sequência, Luisa e Peyton estarão juntas nos WTA 1000 de Doha, no Qatar, e Dubai, nos Emirados Árabes, nos WTAs 1000 de Indian Wells e Miami, nos Estados Unidos e, possivelmente, no WTA 500 em Mérida, na semana do dia 24 de fevereiro.