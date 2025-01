Luisa Stefani inicia temporada no Australian Open e anuncia novo patrocinador

Luisa Stefani está pronta para iniciar a temporada do calendário de 2025 da WTA, a Associação de Tênis Feminino. A jogadora disputa o Australian Open, primeiro Grand Slam da temporada, que começa no dia 12, domingo.

O torneio em Melbourne marca o início de uma intensa jornada em quadras rápidas, que se estenderá até março e inclui torneios de grande prestígio, como WTA 500 de Abu Dhabi, WTA 1000 de Dubai, Doha, Indian Wells e Miami. A temporada no circuito começa na Austrália, passa pelo Oriente Médio e segue nos Estados Unidos, representando praticamente uma volta ao mundo para as tenistas do circuito profissional.

Depois da pré-temporada, Luisa retorna às competições determinada a fazer de 2025 um ano marcante. Após superar o procedimento cirúrgico no joelho direito, ela se prepara ao lado de sua nova parceira de duplas, a norte-americana Peyton Stearns.

“Após o procedimento que realizei no final da temporada passada, estou muito feliz por já estar liberada para competir. Minha pré-temporada e recuperação têm sido progressivas. A cada semana venho me sentindo melhor, mais confiante no meu corpo, e realizando os ajustes necessários para melhorar meu desempenho, pensando no médio e longo prazo”, disse Luisa, tenista patrocinada pelo Banco BRB, BRB Seguros, Parmalat Whey Fit, Slyce e que conta com os apoios da Liga Tênis 10, Bolsa Atleta, Head e JFL Living.

Luisa está nesta semana em Adelaide, também na Austrália, onde treinará nos próximos dias até o embarque para Melbourne. Ela e a parceira estão como a primeira dupla alternate e existe a possibilidade de disputarem o WTA 500 que começou nesta segunda-feira e vai até o sábado (11).

“Estou animada para começar a parceria com a Peyton, que tem um estilo de jogo bem complementar ao meu. Ela é agressiva no fundo de quadra, sabe armar as jogadas e traz uma ótima energia para o jogo. A expectativa é aproveitar essa semana em Adelaide para nos entrosarmos e ajustarmos o necessário para chegar ao Australian Open da melhor forma possível”, completou Luisa.

Calendário:

12/01 – Australian Open

03/02 – WTA 500 Abu Dhabi (Emirados Árabes)

(Emirados Árabes) 10/02 – WTA 1000 Doha (Qatar)

(Qatar) 16/02 – WTA 1000 Dubai (Emirados Árabes)

(Emirados Árabes) 05/03 – WTA 1000 Indian Wells (EUA)

(EUA) 18/03 – WTA 1000 Miami (EUA)

Novo patrocinador

Luisa Stefani também estreia novo patrocinador e vestirá as roupas da marca Slyce: “Sempre gostei da ideia de usar uma marca de roupa 100% brasileira, e agora chegou esse momento. Além das roupas serem super confortáveis e elegantes, o time por trás do processo é apaixonado por tênis e assim como eu eles são ambiciosos para fazer a diferença no mundo do tênis e com isso fico ainda mais animada de representar a Slyce”.

“Estamos extremamente felizes em ver uma das maiores tenistas da nossa história representando a marca. A Luisa está em uma fase excepcional de sua carreira, e estamos muito animados por tê-la nos representando mundo afora!” comentou Jorge Castello Branco, sócio-fundador da Slyce.

Fazendo história no tênis

A paulistana Luisa Stefani, 27 anos, conquistou ao lado da parceira Laura Pigossi, a inédita medalha de bronze nas Duplas Femininas nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. Outra grande conquista foi o título de Duplas Mistas no Australian Open, em 2023, a primeira dupla de brasileiros a vencer um Grand Slam, ao lado de Rafael Matos.

Em 2022, conquistou o WTA 125 de Montevidéu, WTA 1000 de Guadalajara e WTA 250 de Chennai. Em 2023, WTA 500 de Berlim, WTA 500 de Abu Dhabi, WTA 500 de Adelaide.

Iniciou a temporada 2024 em grande estilo, ganhando o WTA 1000 de Doha, no segundo torneio jogando ao lado de Demi Schuurs, além de fazer quartas de final no US Open e no Australian Open ao lado da holandesa. Foi semifinalista nos WTA 500 de Berlim e Estrasburgo.

Início da carreira

Luisa sempre foi uma amante dos esportes e começou a jogar aos 10 anos, em São Paulo (SP). Em 2011, se mudou para os Estados Unidos para estudar e seguir no tênis, atingindo o 10º lugar no ranking mundial juvenil. A transição do juvenil ao profissional se deu por meio do forte Circuito Universitário Americano de Tênis, jogando pela Pepperdine University, na Califórnia. Em 2019, conquistou o primeiro título no WTA de Tashkent, entre outros ITF e WTA. Daí para frente, foram várias conquistas, subindo no ranking mundial, chegando a ocupar a nona colocação.