Luis Trombini faz estreia na Stock Light pela Garra Racing Team

grid da Stock Light vai ganhando corpo a cada semana. Nesta sexta-feira (24), a Garra Racing Team oficializou o acordo com o jovem Luis Trombini para a disputa da temporada 2025. É o segundo piloto confirmado pelo time sediado em Caxias do Sul (RS) e liderado por Adilson Morari na divisão de acesso à Stock Car Pro Series.

Curitibano de 19 anos, Trombini terá a chance de estrear no grid da Stock Light e vai acelerar o carro #63 da Garra Racing. O futuro companheiro de equipe de Guto Rotta começou sua trajetória como é habitual no Brasil e debutou no kartismo com seis anos. Na modalidade, se destacou com vitórias e títulos, como o bicampeonato do Sul-Brasileiro, campeão do Open da Copa Brasil e bicampeão paranaense, além de ter feito a pole no Sul-Americano de Kart.



Sua transição para os carros teve início em 2022, quando chegou a testar o carro da Stock Light. No ano seguinte, estreou na NASCAR Brasil e participou de duas etapas antes de realizar, em 2024, sua primeira temporada completa na competição. Inscrito na categoria Challenge, Trombini lutou pelo título e foi o vice-campeão entre os Rookies, com nove pódios em 11 corridas disputadas.



Em 2025, Trombini dá o maior passo da sua trajetória no automobilismo até agora e chega ao competitivo grid da Stock Light para ser um dos postulantes ao título e também ao superprêmio equivalente a R$ 2,5 milhões para que o campeão possa ascender ao grid da Stock Car Pro Series na temporada seguinte.

“Estou muito feliz e animado para começar a temporada 2025 da Stock Light. Sei que será um ano especial, de muito aprendizado e de várias conquistas. Vamos continuar nos dedicando ao máximo para obter o resultado que queremos”, salientou o paranaense.

“Feliz por me unir à Garra Racing, uma equipe com tanta tradição, vitórias e títulos na categoria. Estamos muito focados em buscar o topo do pódio e vamos dar o nosso melhor em todas as etapas que teremos ao longo deste ano”, acrescentou.



Expectativas altas — Com histórico de revelar grandes talentos no automobilismo brasileiro — como Arthur Gama, campeão da divisão de acesso em 2024 —, Adilson Morari fala com empolgação sobre o novo piloto da Garra Racing na Stock Light.

“É motivo de muito orgulho para nós possibilitar a chegada de mais um talento ao grid da Stock Light. O Luis Trombini se une à categoria depois de um ano muito forte na NASCAR Brasil, com nove pódios em 11 corridas. É um piloto bem rápido e traz para nós uma expectativa muito positiva para 2025 na Light”, enfatizou o preparador.

“Vamos fazer de tudo para entregar a ele o melhor equipamento, possibilitar uma rápida adaptação ao carro, que é um pouco diferente do que ele está acostumado, e trabalharemos juntos para buscar o pódio em todas as etapas possíveis, lutar pelo título entre os rookies e, quem sabe, até mesmo no geral. Temos expectativas muito boas nessa nova jornada”, finalizou Morari.

A nova temporada da Stock Light começa no fim de semana de 23 de março, no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel, no oeste do Paraná.



Luis Trombini

Idade: 19 anos (28/07/2005)

Naturalidade: Curitiba (PR)

Status: estreante na Stock Light

Número: #63

Principais conquistas: Vice-campeão Rookie da NASCAR Brasil em 2024 (categoria Challenge); bicampeão do Sul-Brasileiro de Kart, campeão do Open da Copa Brasil de Kart e bicampeão paranaense da modalidade

Equipe: Garra Racing Team

Sede: Caxias do Sul (RS)

Chefe: Adilson Morari

Stock Light, temporada 2025*

1ª etapa: 23 de março, Cascavel (PR)

2ª etapa: 4 de maio, Interlagos (SP)

3ª etapa: 8 de junho, Velopark (RS)

4ª etapa: 7 de setembro, Cascavel (PR) – ou alternativa**

5ª etapa: 5 de outubro, Velocitta (SP)

6ª etapa: 30 de novembro, Brasília (DF) – ou alternativa**

*sujeito a alterações