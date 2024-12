Arthur Gama é o campeão e conquista vaga no grid da Stock Car em 2025

Arthur Gama chegou lá. Jovem talento brasileiro forjado nas pistas do Rio Grande do Sul, o piloto da Artcon Racing coroou campanha de grande sucesso ao longo de 2024 e confirmou a conquista do título da Stock Series. Dono de nove vitórias em 18 provas realizadas no calendário, o porto-alegrense não apenas soltou o grito de campeão na tarde deste domingo (15/12), no Autódromo de Interlagos, como também assegurou o cobiçado superprêmio equivalente a R$ 2,5 milhões, que permitirá ao piloto subir um grande degrau na sua carreira para estrear na Stock Car Pro Series em 2025.

Além das nove vitórias, Gama subiu ao pódio em 15 oportunidades e marcou cinco das seis poles em jogo no campeonato. O gaúcho teve como principal concorrente o paulista Enzo Bedani, que também fez seu segundo ano na divisão de acesso e competiu pela W2 Racing ProGP. O jovem de 16 anos finalizou 2024 como vice-campeão.

Depois do triunfo alcançado no último sábado, restava a Gama somente concluir a corrida deste domingo para pontuar de forma suficiente para conquistar o título. Mas o piloto do carro #09 foi além e lutou pelo primeiro lugar até o fim: Arthur cruzou a linha de chegada em segundo, somente atrás de Felipe Barrichello Bartz, que escalou o topo do pódio pela segunda vez — as duas em Interlagos.

Em meio às lágrimas, ainda dentro do carro, Gama comemorou o título e a realização de um grande sonho de vida e de carreira. Mas ainda haveria uma corrida pela frente, a última desta temporada 2024 de grandes histórias.

Arthur largou na pole position e liderou de ponta a ponta para vencer pela nona vez no ano da sua consagração como campeão. Enzo Bedani fechou a campanha do vice-campeonato na Stock Series ao terminar em segundo, e Guto Rotta marcou seu segundo pódio em três provas neste fim de semana ao terminar em terceiro.

Emoção — Com a voz embargada, Arthur Gama descreveu o sentimento depois de olhar fixamente para o troféu de campeão que havia acabado de conquistar junto com o cheque simbólico de R$ 2,5 milhões entregue por Zezinho Muggiati, o primeiro piloto a receber o maior prêmio do automobilismo brasileiro, em 2023, e atualmente na Stock Car.

“Gratidão, gratidão a Deus por tudo. Tive muita fé. Realizei um sonho, que era ser campeão da Stock Series e chegar à Stock Pro. Batalhamos muito, meu pai e eu, minha família como um todo, para chegarmos lá. Muito emocionado e muito feliz por fazer esse sonho virar realidade. Foi um ano de muitos desafios, lutas, sofremos muito no nosso Rio Grande do Sul. Tivemos de ter muita força, me dediquei muito e estive sempre bastante focado. Feliz por conseguir o que tanto almejei. Que venha agora o próximo e esperado passo. Sonho em ser campeão da Stock Car e vou em busca desta meta a partir de agora”, declarou o campeão.

A Stock Series agora se prepara para acelerar novamente em 2025. A primeira etapa do novo campeonato da categoria de acesso já tem data para começar: entre os dias 22 e 23 de março.

Stock Series, temporada 2024

Etapa 6, Autódromo de Interlagos

Corrida 2

1º – Felipe Barrichello Bartz (W2 Racing/ProGP), 11 voltas em 20min16s718

2º – Arthur Gama (Artcon Racing), a 1s276

3º – Alfredinho Ibiapina (W2 Racing/ProGP), a 5s635

4º – Guto Rotta (Garra Racing Team), a 5s717

5º – Akyu Myasava (Garra Racing Team), a 6s615

6º – Enzo Bedani (W2 Racing/ProGP), a 12s695

7º – Gustavo Frigotto (Artcon Racing), a 23s705

8º – Leo Reis (Garra Racing Team), a 24s438

9º – Erick Schotten (W2 Racing/ProGP), a 1 volta

Não completaram

Kaká Magno (RTR Sport Team), a 5 voltas

Vinícius Papareli (RTR Sport Team), a 6 voltas

Hugo Cibien (W2 Racing/ProGP), a 7 voltas

Mathias de Valle (W2 Racing/ProGP), não largou

Corrida 3

1º – Arthur Gama (Artcon Racing), 14 voltas em 26min20s407

2º – Enzo Bedani (W2 Racing/ProGP), a 3s257

3º – Guto Rotta (Garra Racing Team), a 3s996

4º – Gustavo Frigotto (Artcon Racing), a 9s052

5º – Alfredinho Ibiapina (W2 Racing/ProGP), a 17s767

6º – Hugo Cibien (W2 Racing/ProGP), a 27s964

7º – Akyu Myasava (Garra Racing Team), a 43s259

8º – Felipe Barrichello Bartz (W2 Racing/ProGP), 1 volta

Não terminaram

Vinícius Papareli (RTR Sport Team), a 12 voltas

Leo Reis (Garra Racing Team), não largou

Erick Schotten (W2 Racing/ProGP), não largou

Kaká Magno (RTR Sport Team), não largou

Mathias de Valle (W2 Racing/ProGP), não largou

Classificação final do campeonato

1º – Arthur Gama, 415 pontos

2º – Enzo Bedani, 354

3º – Gustavo Frigotto, 295

4º – Felipe Barrichello Bartz, 285

5º – Guto Rotta, 270

6º – Alfredinho Ibiapina, 244

7º – Erick Schotten, 226

8º – Vinícius Papareli, 206

9º – Mathias de Valle, 205

10º – Bruna Tomaselli, 204

11º – Hugo Cibien, 181

12º – Kaká Magno, 149

13º – Akyu Myasava, 140

14º – Leo Reis, 28

Todos os campeões da Stock Series

1993 – Carlos Col e George Lemonias

1994 – Nonô Figueiredo

1995 – Ariel Barranco

1996 – Alessandro Weiss

1997 – Cacá Bueno

1998 – Carlos Cunha

1999 – Mário Covas Neto

2000 – Rogério Motta

2001 – Thiago Marques

2002 – Mateus Greipel

2003 – Luiz Carreira Jr.

2004 – Diogo Pachenki

2005 – Renato Jader David

2006 – Marcos Gomes

2007 – Norberto Gresse

2008 – Fábio Carreira

2009 – Rafael Daniel

2010 – Diogo Pachenki

2011 – Rafael Daniel

2012 – Rafael Daniel

2013 – Felipe Fraga

2014 – Guilherme Salas

2015 – Márcio Campos

2016 – Márcio Campos

2017 – Gabriel Robe

2018 – Raphael Reis

2019 – Guilherme Salas

2020 – Pietro Rimbano

2021 – Felipe Baptista

2022 – Vitor Baptista

2023 – Zezinho Muggiati

2024 – Arthur Gama