Luis Galarraga indica melhorias na mobilidade urbana de São Caetano

O vereador Luis Galarraga (PL) protocolou duas indicações junto à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) de São Caetano do Sul. Os pedidos, baseados em demandas recebidas pelo gabinete do parlamentar, visam atender às necessidades da população e promover maior segurança no trânsito.

Uma das solicitações do vereador é a instalação de uma lombofaixa em frente à escola SESI, localizada na Rua Theobaldo de Nigris, 70, no bairro Boa Vista. Além disso, o parlamentar pediu a disponibilização de uma viatura nos horários de entrada e saída dos alunos. “A sinalização tem por objetivo reduzir a velocidade dos veículos e melhorar a visibilidade dos pedestres, pois no local funciona o Colégio SESI, tradicional escola da cidade, por onde passam inúmeras crianças todos os dias. A medida proporcionará maior segurança às crianças e às suas famílias”, explicou Luis Galarraga na justificativa da indicação.

Outra proposta do vereador é a instalação de uma lombofaixa na Rua Lemos Monteiro, na altura do número 282, próximo à Rua Giovanni Thomé, 309, no bairro Olímpico. “A realização de estudos se faz necessária, pois a via não possui redutor de velocidade, cujo intuito é evitar acidentes com veículos e pedestres que utilizam a faixa. Contamos com o bom trabalho da Semob para atender quem reside ou transita pela localidade”, ressaltou.

“Essas indicações são fundamentais para a segurança e o bem-estar da população, especialmente em áreas com grande fluxo de pedestres e veículos. A mobilidade urbana é um dos pilares para a qualidade de vida, e medidas como essas contribuem diretamente para a prevenção de acidentes e a organização do trânsito”, finalizou Luis Galarraga.