Luis Galarraga é eleito para a Comissão de Justiça de São Caetano

O vereador Luis Galarraga (PL) foi eleito para integrar a Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de São Caetano do Sul no biênio 2025-2026. A escolha pelos demais parlamentares foi oficializada em 4 de fevereiro, durante a primeira sessão ordinária do ano, marcando o início de um novo ciclo nos trabalhos legislativos.

Luis Galarraga destacou a importância da comissão, que desempenha um papel essencial na análise técnica e jurídica dos projetos de lei apresentados na Casa. “Essa comissão é fundamental para garantir que as propostas sejam juridicamente viáveis e atendam às necessidades da população. Nosso trabalho é assegurar que cada projeto esteja alinhado com as diretrizes legais e contribua de forma positiva para o desenvolvimento da cidade”, afirmou o vereador.

O parlamentar também expressou gratidão pela confiança depositada pelos colegas de legislatura. “Ser membro desta comissão é uma honra e uma grande responsabilidade. Essa indicação reflete a confiança que os vereadores têm no meu trabalho e no meu compromisso com São Caetano. Vou me dedicar ao máximo para contribuir de forma efetiva, sempre com diálogo e buscando soluções que beneficiem a população”, acrescentou Luis Galarraga.

Com a nova composição da Comissão de Justiça e Redação, a Câmara reforça seu compromisso com a transparência e a legalidade no processo legislativo, garantindo que as propostas analisadas sejam conduzidas com responsabilidade e rigor técnico.