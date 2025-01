Luis Galarraga comemora ampliação de investimentos no Programa ReFundação

O vereador Luis Galarraga (PL) celebrou o anúncio da ampliação dos investimentos no Programa ReFundação, considerado um dos maiores projetos de drenagem da história de São Caetano do Sul. Para o ano de 2025, estão previstos R$ 100,6 milhões para dar continuidade às obras, que têm como objetivo reduzir os impactos causados por enchentes, com foco no bairro Fundação e em outras áreas da cidade.

O parlamentar ressaltou a importância desses investimentos em infraestrutura como uma medida preventiva contra as enchentes, que frequentemente causam grandes transtornos à população. “A ampliação dos recursos destinados ao Programa ReFundação é um avanço crucial para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. As obras de drenagem são fundamentais para evitar alagamentos, garantir a segurança e o bem-estar das pessoas, além de promover o desenvolvimento sustentável da cidade”, afirmou.

Luis Galarraga reforçou o compromisso com soluções que atendam às demandas da população. “Este é um compromisso com o presente e o futuro de São Caetano do Sul. As ações que estamos implementando hoje terão um impacto direto em uma cidade mais segura e preparada para os desafios que estão por vir. Continuaremos a trabalhar para garantir a aplicação eficiente desses recursos, sempre priorizando as necessidades da população“, concluiu

O Programa ReFundação contempla a construção de um piscinão entre a Avenida do Estado, a Rua Ceará e a Avenida Conde Francisco Matarazzo, com capacidade para armazenar 18,8 mil metros cúbicos de água. O projeto também inclui a ampliação das galerias pluviais em 8 quilômetros de vias, o alteamento do muro ao longo de 4 quilômetros na extensão de São Caetano, na Avenida dos Estados, além da requalificação do Terminal Rodoviário Nicolau Delic e de toda a sua área.