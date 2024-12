Luedji Luna homenageia cantora Sade no palco da Casa Natura Musical

Cantora, compositora e empreendedora, Luedji Luna explora também seu lado intérprete em “Luedji Luna Canta Sade”, show em homenagem à cantora nigeriana conhecida por sua voz suave, elegância e enorme talento para cantar o amor. Após ser recebida com euforia pelo público ao longo de cinco apresentações que passaram por cidades como Rio de Janeiro e Salvador, a cantora leva o espetáculo ao palco da Casa Natura Musical no próximo dia 08 de março, Dia Internacional da Mulher.

Fã assumida de Sade, Luedji Luna comenta sobre a escolha da artista como protagonista de seu tributo: “Admiro a Sade, entre muitas coisas, por toda sua sofisticação, seu canto sedutor e por nunca hesitar em se posicionar politicamente. Ela é uma verdadeira referência para mim e para o meu trabalho e, nos últimos tempos, não saía do meu fone de ouvido. Por isso a escolha de homenageá-la nesses três shows”.

Ao longo de 60 minutos de espetáculo, “Luedji Luna Canta Sade” contará bcom a banda original de sua turnê deluxe, composta por Jhow na bateria, Rudson Daniel na percussão, Gabriel Gaiardo nos teclados, Flávia Mello e Edyelle Brandão nos backing vocals, Sidmar Vieira e Jefferson Rodrigues nos metais e Kato Change na guitarra.

Sobre Luedji Luna

Cantora e compositora, Luedji Luna nasceu em Salvador e estudou música na Escola Baiana de Canto Popular. Aos 36 anos, já coleciona três álbuns, diversas indicações e prêmios, além de se tornar referência da música popular brasileira contemporânea. Voz ativa na militância racial e feminista, Luedji Luna mergulha em sua ancestralidade e traz em sua arte mensagens fortes de luta, crenças, profundidade e amor.

Seu primeiro álbum “Um Corpo no Mundo” (2017) a consagrou na cena nacional e rendeu os primeiros destaques em premiações, festivais e mídia. Em 2021, lançou “Bom Mesmo É Estar Debaixo D’água” que, entre tantas nomeações e topos de listas globais, a levou para a indicação de “Melhor Álbum de MPB” do Grammy Latino 2021. O álbum ganhou uma versão deluxe em 2022, onde a artista explora sonoridades como o neo soul, R&B e jazz. Com 10 faixas autorais, também apresenta parcerias com compositores já conhecidos em seus trabalhos anteriores.

Em 2024, Luedji Luna dá voz ao tema de abertura da novela “Renascer” exibida pela Rede Globo. A artista também se prepara para sua primeira apresentação no festival Rock in Rio, que acontece em setembro de 2024. Luedji sobe ao palco Sunset no dia 20, data em que o festival conta apenas com atrações femininas, convidando Tássia Reis e Xênia França – com quem atualmente divide “Lua Soberana”, tema da novela – para uma noite de muita música e celebração. Neste ano também lança a festa Manto da Noite, que entra como CEO e curadora e tem como objetivo ser um contraponto dos eventos/festivais no Brasil, para um público mais nichado.

A cantora conta, ainda, com participações em projetos musicais reconhecidos globalmente, como o Colors e o Tiny Desk com Afropunk.

Luedji Luna Canta Sade

Data: 08/03

Local: Casa Natura Musical

Endereço: R. Artur de Azevedo, 2134 – Pinheiros, São Paulo – SP

Ingressos disponíveis clicando aqui.