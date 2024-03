Lucas Sanches recebe apoio de Valdemar e do bolsonarista Lisboa para concorrer à Prefeitura de Guarulhos-SP

As articulações políticas do Partido Liberal (PL) para as eleições de 2024 em Guarulhos-SP tiveram mais um capítulo importante nessa quarta-feira (27/3). O presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto, recebeu na sede do partido, em Brasília-DF, o ativista de direita e youtuber Fernando Lisboa e, juntos, confirmaram apoio à pré-candidatura do vereador Lucas Sanches (PL) ao Paço Municipal.

Com o movimento, Lisboa, que é próximo à família do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL), se une ao grupo político que tem Sanches como o pré-candidato da direita em Guarulhos – em contraponto às pré-candidaturas do PT e de outras ramificações da esquerda que se lançaram na cidade.

De acordo com Costa Neto, a articulação do PL Nacional garante que a pré-candidatura de Sanches à Prefeitura guarulhense está mais forte do que nunca”:

“Com a ajuda do Lisboa, tenho certeza que Guarulhos vai sair ganhando. O PL está unindo os melhores; pessoas sérias e que querem trabalhar. Guarulhos precisa de um prefeito que se preocupe com o povo, e a vinda do Lisboa para o nosso grupo vai potencializar ainda mais a pré-candidatura do Lucas [Sanches] na cidade”, afirmou o presidente da Executiva Nacional do PL.

Ao lado de Carlos Alberto Santiago – pré-candidato a vereador em Guarulhos e aliado de primeira ordem de Costa Neto -, Sanches comemorou a junção de forças políticas em torno de sua pré-candidatura. Segundo o parlamentar, a população pode contar com “um grupo de direita forte”, com nomes que reúnem os princípios ideológicos fundamentais para combater a esquerda e a extrema esquerda no município:

“Essa é a mensagem de união que queremos passar para os guarulhenses. Estamos montando um time preparado para conduzir Guarulhos de forma austera, honesta, com gestão eficiente. Temos os melhores nomes para devolver a dignidade que o nosso povo precisa e merece”, argumentou o pré-candidato a prefeito pelo PL.

Apoio

Morador de Guarulhos, Fernando Lisboa ficou conhecido nacionalmente por participar do grupo “Youtubers de Direita”, base virtual criada em apoio a Bolsonaro, na época em que era presidente. Próximo do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), o filho 03 de Bolsonaro, o ativista de direita deve definir, dentro das próximas semanas se, além de auxiliar Sanches na corrida eleitoral para o Executivo, concorrerá a algum cargo eletivo na cidade:

“A direita mais do que nunca está unida para transformar a história de Guarulhos. Tenho certeza que muita coisa boa está por vir”, comemorou o ativista político, que tem quase 1 milhão de inscritos em seu canal no YouTube.

Cenário

A disputa eleitoral em Guarulhos caminha para um cenário de polarização entre o PL e pré-candidaturas ligadas ao PT e à esquerda. Levantamento divulgado neste mês pelo Instituto Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec), antigo Ibope, mostra Sanches com 10% das intenções de voto, se credenciando para o segundo turno contra o ex-petista Elói Pietá, recém-filiado ao Solidariedade.