Fórmula Delta inicia pré-temporada em Interlagos com Lucas Corrêa como destaque

Os motores da Fórmula Delta já estão roncando no Autódromo de Interlagos. A categoria escola do automobilismo brasileiro deu início aos treinos de pré-temporada, reunindo os pilotos que vão acelerar os bólidos em 2025. Entre os destaques do grid está o catarinense Lucas Corrêa (Unicred Brasil / Unicred Central Conexão / Pulse Open Mall / Civil Obras / Kimber Empreendimentos / Grand Suites Family Resort), que dá um novo passo na carreira após uma trajetória vitoriosa no kartismo.

Lucas estreou oficialmente no carro número 26 da Fórmula Delta, completando suas primeiras voltas no equipamento que será seu aliado na busca por vitórias nesta temporada. O primeiro contato com o monoposto foi essencial para adaptação ao novo desafio e para entender o comportamento do carro nas rápidas curvas de Interlagos.

“Foi muito legal acelerar o Delta pela primeira vez. É minha passagem do kart para o Fórmula, mas já me senti à vontade nas primeiras voltas. O grip, a freadas e a potência são outra pegada, e isso me motiva ainda mais para a temporada”, comentou Lucas Corrêa.

Antes dos testes oficiais da pré-temporada, o catarinense teve uma experiência importante ao testar um carro da Fórmula 4, em Cascavel, o que contribuiu para essa sua transição para os monopostos. A fase de adaptação é essencial para o piloto, que segue determinado a evoluir em sua estreia na categoria.

No kart, Lucas construiu um currículo de respeito. Foi campeão Catarinense, Sul-Brasileiro e bicampeão Paranaense. Em 2024, representou o Brasil no Mundial de Kart, disputado na Inglaterra, mostrando seu talento em um dos palcos mais importantes da modalidade. Agora, ele encara um novo capítulo em sua carreira, buscando consolidar sua posição entre as promessas do automobilismo brasileiro.

“A temporada de 2025 vai ser desafiadora, mas estou pronto para evoluir a cada treino e corrida. Quero pegar máximo de experiência possível, aprender e buscar bons resultados. Meu objetivo é ser competitivo desde a primeira etapa”, destacou Lucas.

A programação dos testes de pré-temporada continua nesta sexta-feira (7), com mais um treino livre. No sábado (8), os pilotos voltam à pista para mais duas sessões, focando nos ajustes do carro antes da abertura oficial do campeonato.

A primeira etapa da Fórmula Delta está marcada para os dias 18 a 20 de abril, em Interlagos. Ao longo da temporada, a categoria fará parte dos principais eventos do automobilismo nacional, preparando jovens talentos para desafios ainda maiores.

Sobre a Fórmula Delta: Criada com o objetivo de formar novos talentos do automobilismo, a Fórmula Delta é homologada pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) e utiliza monopostos desenvolvidos pela Minelli Racing Car. A Super Final da Delta, em 2025, está programada para 19 a 21 de dezembro, em Interlagos.